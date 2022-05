E RËNDË/ Efektivi i policisë përplas me motor këmbësoren në Vlorë! Dëmtohet edhe kolegu i tij

Një aksident i rëndë është shënuar pasditen e kësaj të marte në Vlorë. Pikërisht një nga ata punonjës të shtetit që supozohet të na mbrojnë, i ka shkaktuar lëndime fizike një qytetareje, një këmbësoreje.





Sipas informacioneve të bëra publike nga Policia e Shtetit, punonjësi me iniciale E. Sh., duke patrulluar në sektorin e shërbimit me motor ka aksidentuar këmbësoren shtetasen J. M., 38 vjeçe, banuese në Vlorë.

Si rezultat i përplasjes, qytetarja ka pësuar dëmtime, së bashku me kolegun e efektivit që kreu veprën kanë përfunduar në spitalin e Vlorës, ku po marrin trajtim mjekësor.

Nga ana e tij, grupi hetimor ka shkuar në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Njoftimi i policisë:

Vlorë/Informacion paraprak Më datë 31.05.2022, rreth orës 17:05, në Bulevardin kryesor, shtetasi E. Sh., punonjës policie, duke patrulluar në sektorin e shërbimit me motomjet, ka aksidentuar këmbësoren shtetasen J. M., 38 vjeçe, banuese në Vlorë. Si pasojë është dëmtuar shtetasja J. M., si dhe pasagjeri në motomjet shtetasi K.M.,(punonjës policie), të cilët ndodhen në spitalin Rajonal Vlorë, nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Por ky nuk është një rast i izoluar!

Para rreth dy javësh, një ngjarje që për pak mund të ishte shndërruar në një tragjedi, ku automjeti mund ta përplaste këmbësorin në vijat e bardha, duke i rrezikuar jetën është shmangur për fije të perit.

Pavarësisht se kohët e fundit Policia Rrugore ka shtuar kontrollet për kapjen dhe parandalimin e shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor, me vendosjen të postblloqeve në rrugët kryesore dhe shtimin e kontrolleve me radarë e dragera me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë, me sa duket as vetë policët nuk i respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor.

Një rast i denoncuar nga qytetarët ka të bëjë me disa pamje, që ka bërë xhiron e rrietit, në të cilat dukej qartë se makina e policisë ka shkelur rregullat rrugore.

Nga fotoja në fjalë, makina e policisë me targa “AA852RU” nuk ndaloi në vijat e bardha, duke mos i dhënë përparësi të moshuarit, i cili priste të kalonte rrugën. Edhe pse i moshuari kishte të drejtën e përparësisë, makina e policisë e injoroi dhe vazhdoi rrugën.

Ndërkaq, policia pretendonte se vijon punën, me kontrolle dhe ndëshkime të intensifikuara për të parandaluar këto shkelje, kurse punonjësit e saj kryejnë pikërisht shkeljet për të cilat dënojnë qytetarët dhe kundër të cilave duhet të jenë shembull për të tjerët.