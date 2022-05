Eksperti gjerman pranë CDU-së: Reforma ligjore duhet të vendoset në një themel të ri. Ka dështuar. Këshilltarët e jashtëm duhet të zëvendësohen





Situata në Partinë Demokratike mbetet problematike. Kjo vihet re në çdo raport të publikuar nga ndërkombëtarët por edhe nga faktor i brendshëm.

Dekalrata e ish raportuesit për Shqipërinë në Bundestagun gjerman, Gunter Krishbaum, se nuk do të ketë asnjë takim me politikanë ‘non’grata’, nuk e ka stepur Sali Berishën që të marrë drejtimin e PD-së.

Martin Henze, ekspert për politikat zhvillimore pranë CDU-së gjermane, në një intersitë, analizon zhvillimet brenda Partisë Demokratike dhe pikat ku duhet të përqëndrohen strategjitë për integrimin e shpejtë të Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Intervista e plotë:

Kundërshtarët e opozitës pretendojnë se zoti Berisha, pavarësisht se është zgjedhur, nuk është ende kryetar, sepse gjykata nuk ka vendosur ende. Çfarë mendoni për këtë?

Gjithmonë duken njerëz në Shqipëri që kanë një marrëdhënie të çuditshme me ligjin dhe demokracinë, për shembull kryeministri Rama ose ambasadorja amerikane që ndërhyjnë në çështjet e vazhdueshme gjyqësore dhe tani.

Në fakt, u bë zgjedhja juaj e duhur e një lideri partie të partisë më të madhe opozitare në Shqipëri, të gjitha parimet demokratike u respektuan herë pas here në zgjedhje, u respektuan të gjitha format dhe afatet.

Statuti nuk është ndryshuar, por zgjedhjet janë mbajtur mbi bazën e statutit të PD-së. Një hyrje në regjistrin e partive nuk ka ndodhur ende, por ky nuk është interes për vlefshmërinë e zgjedhjeve.

Sipas ligjit shqiptar dhe atij europian, regjistrimi i ndryshimit në ekzekutivin e PD-së ka vetëm një efekt deklarues (= ligjor deklarues), që do të thotë se efektiviteti i zgjedhjes së kryetarit të PD-së dhe kështu ndryshimi i ekzekutivit nuk varet nga hyrja në regjistër, por bëhet në mënyrë efektive prej tij.

Kjo do të thotë se tashmë me zgjedhjen që z. Berisha mori detyrën më 22 maj 2022, ai mban përgjegjësi për veprimet e tij si kryetar i PD-së në atë datë.

Rastësisht, kjo vlen edhe për vendimet e 11 dhe 18 dhjetor 2021. Gjykata e gjendjes civile nuk mund as të refuzojë regjistrimin e këtyre vendimeve.

Megjithatë, nëse do të diskutohej më tej për këto rezoluta, opozita mund të REKOMANDOHET vetëm që aktorët në gjyqësor, si dhe të jashtëm, nga sektori ndërkombëtar dhe kombëtar, të cilët kanë ndikuar në gjykatën ekzistuese, të akuzohen për perversion të drejtësisë përkatëse kriminale.

Këto vendime kanë edhe efekt konstituiv, regjistrimi i vetë ka efekt deklarues.

I vetmi ndryshim do të ishte nëse PD-ja do të ishte themeluar rishtazi, në të cilin rasti hyrja në regjistrin e partisë do të kishte efekt themelues, d.m.th., partia dhe kryetari i parë do të fitonin zotësi juridike me regjistrimin për një çështje të një partie të sapothemeluar. Megjithatë, kjo nuk është çështja këtu.

E kuptoni, çfarë ndodh ndryshe nga gjyqësori në Shqipëri?

Ah, atëherë do të qeshim me të madhe në Shqipëri dhe në Evropë, edhe në SHBA.

Çfarë do të thuash?

Nëse dikush duhet të dalë me këtë vend në Shqipëri dhe, në të vërtetë, diçka mund të imagjinohet me aktorë të caktuar ndërkombëtarë dhe kombëtarë në Shqipëri, atëherë gjyqësori shqiptar nuk mund të quhet më gjyqësor, atëherë do të ishte një organ ekzekutiv i legjislaturës, sepse nuk do të vazhdonte të vepronte me forcë, por me ligjin. Me fjalë të tjera, një narko-shtet i vërtetë, një republikë banane. Kjo tani duhet të parandalohet nga opozita, Shqipëria duhet të kthehet në komunitetin e shoqërive civile.

Domethënë, zoti Berisha është me të gjitha forcat, kryetari i PD-së?

Sigurisht, nuk e kuptoj fare se përse dikush në Shqipëri dyshon për këtë.

E padiskutueshme. Zoti Berisha, meqë ra fjala, nuk është i vetëm, ka më shumë se 44 mijë anëtarë pas tij, ai u zgjodh me 94% të votave, ai ka një ekip dhe përfaqësues të rinj, të arsimuar mirë dhe një program për demokratizimin. të Shqipërisë dhe integrimit të Shqipërisë në BE. Edhe nëse nuk ka ende hyrje në regjistër, ai mund të marrë vendimin e certifikuar të zgjedhjes si kryetar në duart e tij, ai është i pajisur me të gjitha kompetencat, mund të përcaktojë asetet e partisë, thesarin e partisë dhe të gjitha gjërat e tjera dhe, nëse është e nevojshme, detyron një hyrje në regjistër me anë të një deklarate.

Tema e anëtarësimit në BE po lëviz aktualisht në Shqipëri dhe shumë grupe të vizitorëve e diskutojnë gjithashtu atë. Si e sheh atë?

Unë jam pak i irrituar, edhe për kolegët nga Evropa, veçanërisht z. Kriechbaum.

Si mund t’ju kuptoj?

Në thelb, gjithçka është thënë dhe shkruar. Zbatohen kriteret e Kopenhagenit dhe 15 kriteret shtesë për Shqipërinë. Administrata Rama dhe mbështetësit e tij, Basha, Tabaku dhe Alibeaj, në thelb kanë bërë vetëm arritje në letër, por në realitet kanë bërë një hap mbrapa, tashmë kanë qenë shumë përpara në vitin 2013 dhe sigurisht që do të ishin tashmë anëtare të BE-së, si Kroacia, nëse do të kishin punuar në mënyrë të pavarur dhe një qeveri.

Por nuk është fajtore vetëm qeveria shqiptare. Njerëz të tillë si z. Kriechbaum, me sa duket një mik dashamirës i Ramës dhe Tabakut dhe Veliaj, dëshmojnë gjithashtu përparimin e qeverisë shqiptare. Është e vështirë të kuptosh se çfarë këndvështrimi ka ai për këtë. Nga këndvështrimi i Ramës, Shqipëria ka bërë vërtet përparim, është nga mashtrimi zgjedhor në mashtrim zgjedhor në një autokraci. Megjithatë, nga perspektiva e shtetit ligjor, demokracisë, këndvështrimit të shoqërive civile, ka pasur regresione masive dhe ky është problemi.

Dhe Evropa?

Kur Helmut Kohl, François Mitterrand dhe disa krerët e tjerë të shtetit dhe qeverisë u mblodhën në Mastriht të Holandës më 7 shkurt 1992, qytetet e qeta kufitare u bënë papritmas skena e bashkimit evropian.

Sepse në këtë ditë u nënshkrua Traktati për Bashkimin Evropian – ose thjesht: Traktati i Mastrihtit – duke zëvendësuar Traktatet e Romës të lidhura në 1957.

Të dehur nga përmbysja historike e asaj kohe, shtetet anëtare evropiane ranë dakord të shkonin përtej bashkëpunimit të thjeshtë ekonomik në të ardhmen dhe të shtriheshin në sferën politike.

Nga këndvështrimi i sotëm, Traktati mund të përshkruhet si një hap gjigant drejt “realizimit të një bashkimi të përhershëm të ngushtë midis popujve të Evropës”.

Traktati i Mastrihtit krijoi Bashkimin Evropian, futi shtetësinë evropiane, forcoi strategjikisht Parlamentin Evropian dhe dha zërin e tij në Bruksel për herë të parë.

Përveç kësaj, Traktati krijoi kompetenca evropiane në politikën e jashtme, drejtësinë dhe çështjet e brendshme. Por shumë prej krizave dhe titujve të sotëm mund të tradhëtohen edhe pas (keq)vendimeve të marra në atë kohë.

Prandaj, Mastrihti ishte momentalisht i paprecedentë – dhe mund të ndihmojë për të kuptuar të tashmen dhe të ardhmen e Bashkimit Evropian.

Zgjerimi drejt lindjes i BE-së është kompleks dhe kriteret e anëtarësimit janë të larta.

Përveç kritereve politike dhe ekonomike, kandidatët duhet të plotësojnë edhe kriterin e përvetësimit, sipas të cilit ligji i përbashkët i BE-së duhet të miratohet. Kriteret e Kopenhagenit dhe kriteri i 15-të për Shqipërinë.

Por lufta ruse kundër Ukrainës ka ndryshuar papritur realitetin politik.

Pra, a duhet t’i plotësojmë shpejt kriteret dhe të vendosim në BE?

Presidentja e Komisionit të BE-së Ursula von der Leyen u shpreh në favor të pranimit të shpejtë të Ukrainës në komunitetin e shteteve. A vlen edhe për Ballkanin?

A mund të bëhet kjo me nxitim?

Si duhet të peshojmë atë që kërkohet politikisht dhe çfarë është ligjërisht e mundur?

Këto janë pyetje magjepsëse dhe ka një përgjigje jo-dimensionale.

Ideja e Revolucionit Francez, së bashku me zhvillimin kushtetues në Amerikë dhe në Britani dhe Gjermani, krijuan bazat e demokracisë perëndimore. U shfaq një koncept i lirisë njerëzore nën një gabim, i cili gjithnjë e më shumë është bërë standard. Nuk mund të transferohet menjëherë kudo.

Por kudo që të jetë liria politike, efikasiteti dhe një përparim human i shtetit – edhe në Ukrainë, ku luftëtarët e vërtetë tani do të mbrojnë vendin e tyre nga agresori socialist Putin – vlerat dhe rregullat e demokracive perëndimore i formojnë ato kundër të cilave secili mat veten.

Për shqiptarët, ishte një proces i përditshëm ndryshimi në vitet 1990 dhe 2000 që i preku drejtpërdrejt dhe personalisht, një proces ekzistencial.

Deri në vitin 1945, Shqipëria ishte një shtet feudal, më pas një diktaturë deri në 1991, përmbysja e diktaturës, kushtetuta e parë demokratike dhe më pas pothuaj 10 vjet luftë në Ballkan, kriza ekonomike në 1998; 2008; Paralelisht, riorganizimi i ekonomisë dhe integrimi i shtetit shqiptar në komunitetin ndërkombëtar sipas ligjit ndërkombëtar, anëtarësimi në NATO.

Më pas në vitin 2014, rezultat i politikave qeveritare të viteve 1992-2013; BE i thotë Shqipërisë se do të hapë bisedimet për të mos plotësuar disa kritere.

Kjo ka sjellë kërkesa mbinjerëzore për shqiptarët dhe gratë shqiptare.

Një shqiptare, 76 vjeçe, i shkroi se ishin thellësisht mirënjohëse për liritë dhe për mbështetjen e Perëndimit, dhe megjithatë nuk e dinin se sa ndryshimet shoqërore po i shqetësonin kur BE-ja praktikisht kërkonte një lamtumirë prej tyre.

Ata nuk donin asgjë më shumë se sa që Shqipëria të bëhej anëtare e BE-së. Por, duke vendosur pothuajse të gjithë elementët e jetës së trashëguar, tradicionale, shqiptare gjatë natës me diçka të re të panjohur, përtej masës njerëzore.

Për mendimin tim, kjo shqiptare ka theksuar një nga problemet kryesore të integrimit të Shqipërisë në BE.

Si mund ta integroj një shtet kaq të ri shqiptar në një botë kaq komplekse të BE-së pa fytyrën e kombit shqiptar.

Parë nga këndvështrimi i saj, vitet ’90/2000 ishin një kohë emergjente nga njëra anë, luftë ballkanike dhe prosperitet nga ana tjetër 20 vjet ndryshim.

Ndryshimi do të thotë gjithmonë humbje, dhe humbja e çorientimit deri në frikë dhe çorientim.

Kjo ishte një kohë sfiduese për shqiptarët, por çfarë është tani?

Një tezë e parë:

Është e pakuptimtë dhe çnjerëzore nëse në Evropë dhe në SHBA imagjinojmë që shtetet e ish-bllokut lindor, duke përfshirë edhe njerëzit në Shqipëri, janë fëmijë të cilët më parë i shkollojmë dhe më pas si qeveritarë në këto shtete dhe i gjykojmë ato të dështuara dhe të suksesshme.

Është historia që ndryshon në suksesin e saj, jo nga njerëzit.

Dhe kjo do të bëhet shumë e qartë kur më në fund shqiptarët të kenë të njëjtat mundësi që kanë ekzistuar në BE prej dekadash.

Çdo jetë ka kuptim dhe dinjitet. Shqiptarët në Shqipëri kanë, në kushtet më të vështira, që kanë arritur diçka thelbësore, si njerëzore ashtu edhe kulturore, në 2000 vitet e fundit, një pjesë të madhe të së cilës i përket substancës kryesore, identitetit thelbësor të Evropës, të BE-së.

Kur ne në Evropën Veriore jetonim ende në tenda, kur kishte vetëm gropa dhe pyje në zonën e SHBA-së së sotme, Shqipëria kishte tashmë qytetërimin e parë të avancuar dhe qytetin qendror në Adriatik, Durrës.

Pra, ne evropianët duhet të tregojmë më shumë respekt në procesin e anëtarësimit në BE, por edhe SHBA. Për momentin nuk është kështu, pa respekt, do të ketë edhe më shumë konflikte në muajt e ardhshëm dhe këto konflikte do të parandalojnë anëtarësimin, gjë që nuk është në interesin shqiptar, europian dhe amerikan amerikan.

Një tezë e dytë:

Komunizmi kishte për qëllim të përcaktonte mendimet dhe qëllimet e njerëzve nëpërmjet rregullave absolute në shtet dhe shoqëri, madje të krijonte një njeri të ri socialist.

Nëse do të kishte pasur sukses, ky njeri me të vërtetë nuk do të duhej të vdiste së bashku me këtë sistem.

Por komunizmi ka dështuar për shkak të kotësisë së kësaj tentative.

Liria shpirtërore e njeriut ka mbizotëruar kundër arrogancës së sistemit: personit kundër kolektivit.

Fillimet e çlirimit doli nëndiktaturë. Është pikërisht joliria politike që mprehtë këndvështrimin e kufijve të politikës legjitime, dhe se ekziston një liri e qenies njerëzore jashtë çështjeve publike.

Paliria mëson lirinë.

Nuk mund të përpunohet nga jashtë. Nuk ka autoritet të jashtëm Solomon në këtë çështje. Ata që kanë qenë të ekspozuar ndaj helmimeve janë vendosur më së miri për të ndihmuar detoksifikimin.

Nuk ishte ideja politike e gjendjes e tillë ajo që ishte e keqe, por ekuacioni i saj me të vërtetën absolute. Diktatura nuk lejoi asnjë mendim.

Njerëzit besonin se e kishin dhe supozonin se mund t’ua impononin të gjithëve.

Dhe shërbimi i sigurisë shtetërore u bë instrumenti për këtë. Brenda kësaj, pretendimi moral i lidershipit kthehet në një pamoralitet të thellë.

Meqënëse ata ishin të pamëshirshëm si banalë, qytetarët u spiunuan, spiunoheshin, shantazhoheshin dhe korruptoheshin dhe denoncoheshin. Metoda më tinëzare ishte të ktheheshin viktimat në bashkëpunëtorë. Herë pas here, kur shikoj veprimet e Ramës dhe përkrahësve të tij, por edhe veprimet e një ambasadori, kam përshtypjen se më kujton komunistët para vitit 1989.

Plagët mendore shërohen vetëm ngadalë; kur ato të jenë përpunuar, mund të ndodhë një kthim prapa. Ulja e mosbesimit kërkon kohë. Por është jetike. Ndaj deklarata e ambasadores amerikane në opozitë, nëse nuk i përmbahesh udhëzimeve të saj, “do të hanë bar”, në thelb një citim i komunistit Hoxha, ishte fatale në mekanizmin e veprimit, me këtë deklaratë ajo u soll si një elefant në një shtëpi xhami, një veprim absolutisht i pamatur. Kjo deklaratë e ambasadores së SHBA-së Kim ka dekonspiruar besimin 30 vjeçar të krijuar nga SHBA-të ndaj kombit shqiptar.

Megjithatë, shqetësimi mbizotërues gjatë 30 viteve të fundit ka qenë në ekzistencën ekonomike dhe sociale në Shqipëri. Sistemi i shitur i Hoxhës dështoi jo më pak për shkak të krizës ekonomike. Është shumë më e rëndësishme që njerëzit të mos e përjetojnë lirinë që të kenë një gjendje të re emergjence.

Por një sistem i vetëm nuk krijon performancë ekonomike. Reforma ligjore nuk krijon një shtet kushtetues. Është puna e njerëzve. I njëjti parim zbatohet në formën e procesit të anëtarësimit në BE: 30% teknologji; 70% besim dhe pranim. Ekonomia sociale e tregut dhe shteti i së drejtës nuk zënë vend në librat juridikë, por në mendimet, ndjenjat dhe veprimet e njerëzve.

Kjo përfshin përvojën që nuk ka një gjë të tillë si liri pa imponime, që lëvizja e sipërme nuk vjen brenda natës. Të prekurit e dinë këtë më së miri. Formany, thyerja e madhe: rimësimi, rirregullimi, lëvizja, kërkimi, fillimi nga e para. Por përvoja mëson se iniciativa e mbjellë çdo herë shpërblehet.

Një tezë e tretë:

Tani duhet të veprojmë solidarë në Shqipëri – në interesin e të gjithëve. Nuk duhet të jetë më për të pasur të drejtë, por për mundësi të përbashkëta. Ekonomia, shteti ligjor dhe demokracia e Shqipërisë janë në një gjendje të mjerueshme. Në këtë shtet nuk mund të mendojmë për anëtarësim në BE pa ndryshime thelbësore në Shqipëri dhe shqiptarët duhet t’i organizojnë vetë këto ndryshime dhe mund t’i bëjnë.Shqiptarët së bashku mbajnë përgjegjësi për zhvillimin ekonomik në Shqipëri gjithashtu.

Shumica e shqiptarëve duhet të jenë të interesuar për sukses.

Për atë që nuk ka sukses, do të rëndojë për një kohë të gjatë pasurinë nga shqiptarët e varfër.

Mandati kushtetues shqiptar siguron kushte të krahasueshme jetese dhe mundësi zhvillimi për të gjithë shqiptarët. Kjo përfshin mundësi të hapura dhe të drejta arsimore dhe zhvillimi.

Sipas një proverbi kinez, malet kthehen në ar kur vëllezërit punojnë së bashku. Nuk duhet të jetë ari në Shqipëri dhe mbi të gjitha nuk funksionon pa motra.

Por nuk ekziston gjithsesi një realizim që krijon një të ardhme për familjet, gratë, të gjithë shqiptarët do të thotë të mësojmë për të ndarë.

E ardhmja e Shqipërisë nuk mund të organizohet me obligacione me rendiment të lartë, subvencione të BE-së, kapital vetëm nga BEI, KfË dhe Banka Botërore.

Publikisht, politikisht dhe privatisht, është e nevojshme të organizohet për të ndihmuar, për të formësuar, për të dhënë.

Asnjë teori, pallogaritja, sado e zgjuar qoftë, nuk mund të zëvendësojë përvojën themelore të njerëzve të të gjitha kulturave dhe feve që njerëzit të kthehen në të vërtetë nga ana e tyre kur janë me ta.

Do të ketë një të ardhme të vërtetë nëse jemi gati për këtë përkushtim. Ne mundemi. Dhe shumë, mendoj se shumica, duan edhe në Shqipëri.

Shteti kombëtar nuk ka mbaruar. Por ata që besojnë se mund të zotërojnë të ardhmen me të vetmen, po jetojnë në një epokë të kaluar.

Teza e katërt:

Shteti shqiptar nuk mund të mbijetojë më vete. Sot, shteti mund të zgjidhë vetë detyrat më të rëndësishme. Lufta në Ukrainë e tregon këtë për momentin.

Sistemet moderne nuk mendojnë dhe funksionojnë në mënyrë kombëtare. Kjo vlen për sigurinë dhe ekologjinë, për ekonominë dhe energjinë, për transportin dhe telekomunikacionin.

Sovraniteti në kohën tonë do të thotë pjesëmarrje në bashkësinë e shteteve. Komuniteti Evropian ka krijuar një model të tillë bindës.

Ajo ka kombinuar në mënyrë supranacionale fuqitë e shteteve, pikërisht ato janë të një rëndësie vendimtare për një lagje paqësore.

Kjo është edhe zgjidhja e problemeve në Ballkan.

Në konkurrencën e sistemit midis Perëndimit dhe Lindjes, impulset vendimtare për reformat në Lindje erdhën prej saj. Lufta e Ftohtë, mendohet, është kapërcyer.

Liria dhe demokracia kanë mbizotëruar në shumë shtete evropiane.

Që nga vitet 1990 e këtej, ata ishin në gjendje të konsolidonin marrëdhëniet e tyre dhe të sigurta institucionale në atë mënyrë që, për herë të parë, u krijua një rend i përbashkët i jetës dhe i paqes.

Për popujt e Evropës, kjo shënoi fillimin e një kapitulli të ri në historinë e tyre. Bashkimi i tij pan-evropian

Është një qëllim i madh. Mund ta arrijmë, por gjithashtu mund ta humbasim atë. Nuk kemi kohë për të humbur. Jemi përballë alternativës së qartë të bashkimit të Evropës ose kthimit të antagonizmave intonacionale, sipas shembujve historikë të dhimbshëm. Lufta në Ukrainë tregon se çfarë mund të kërcënojë.

Prioriteti i padiskutueshëm për të krijuar perspektiva të prekshme për zhvillimin ekonomik dhe social në Ballkan, veçanërisht në Shqipëri.

Komuniteti Evropian mund të ndihmojë me vendosmëri në këtë. Mbi të gjitha, do të varet nga ajo se si do të zhvillohen gjërat në Evropë në tërësi.

Unë e kam kuptuar këtë gjë, por çfarë është në terma konkretë?

Ndër të tjera, aspektet e mëposhtme duhet të fokusohen në:

Shqipëria duhet ta vendosë procesin e anëtarësimit në një nivel të ri strukturor. Procesi i anëtarësimit është një çështje kombëtare, e cila kërkon një platformë organizative jopartiake me përfaqësim politik/barazi. Duhet të zbatohet një parim i njëanshëm.

Reforma ligjore duhet të vendoset në një themel të ri. Ka dështuar. Këshilltarët e jashtëm duhet të zëvendësohen. Komisioni i Venecias duhet të ketë një mandat. Këshilltarët nga Fondacioni Soros, si dhe ish-punonjësit ose këshilltarët e këtij fondacioni, duhet të hiqen nga procesi.

Kufizimet në lirinë e shtypit duhet të hiqen. Ligjet zgjedhore duhet të zbatohen në bazë 1:1 në përputhje me Komisionin e Venecias.

Marrëveshjet për Iniciativën Ruso-Serbe për Ballkanin e Hapur duhet të përfundojnë me efekt të menjëhershëm.

Një koncept strukturor, duke përfshirë një plan kohor, duhet të hartohet që mund të mundësojë hyrjen në BE në 5 vjet.

BE-ja duhet ta lejojë Shqipërinë të plotësojë transformimin e saj për një periudhë shumë më të gjatë kohore, pavarësisht nga anëtarësimi i saj.

Duhet miratuar një ligj zgjedhor demokratik. Zgjedhjet duhet të jenë nën mbikëqyrjen ndërkombëtare në mënyrë që manipulimi zgjedhor të mund të pengohet. Parimi duhet të jetë: Një person, një votë. Një qeveri autokratike pengon një të ardhme të Shqipërisë.

Dhe tani?

Më lejoni një fjalë të fundit:

Sesi Shqipëria arrin njerëzisht në gjetjen e së ardhmes së saj në Evropë, nuk vendoset nga ndonjë marrëveshje e qeverive, nga Rama apo të tjerët, nga asnjë kushtetutë apo vendim i legjislaturës.

Kjo varet nga sjellja e çdo shqiptari dhe gruaje shqiptare.

Është e rëndësishme që të gjithë në këtë shtet të bëjnë të qartë se familja e mbjellë nuk mund të gjejë një të ardhme, nëse nuk është gjithashtu një e ardhme për familjet e tjera.

Është “ditë e plebishit” (Renan) nga e cila do të dalë karakteri i politikës shqiptare.

Jam i sigurt se kombi shqiptar do të ketë sukses të kapërcejë të vjetrat dhe të rejat. Ju mund të kombinoni identitetin kombëtar që keni zhvilluar me solidaritetin njerëzor që keni përjetuar në familjen tuaj për të formuar një tërësi të fuqishme.

Ju e dini në Shqipëri sa më shumë vështirësi janë për njerëzit e tjerë në tokë për momentin, veçanërisht në Ukrainë.

Ju duhet një vullnet i përbashkët për të përmbushur detyrat e mëdha që familja juaj pret nga ju. Historia jep çdo rast tani. Ju duhet ta merrni me besim dhe besim.

Respekti im për ju, ju nuk jeni vetëm, ne mund ta bëjmë atë së bashku dhe na lejoni, siç thonë ata në veriun e largët të Evropës, ta trajtojmë së bashku. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe lokale do të ishin sinjali i duhur dhe fillimi i duhur.