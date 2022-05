Kosova pjesë e Serbisë! Por Vuçiç bën thirrje për ‘dialog’

Aleksandar Vuçiç, i cili u betua si president i vendit sot (31 maj), dëshiron të hapë një debat mbi të ardhmen e Kosovës, krahinës separatiste, pavarësinë e së cilës Beogradi ka refuzuar ta njohë.





Vuçiç, 47 vjeç, fitoi një vendim vendimtar 55.02% të votave në zgjedhjet e 2 prillit, duke konfirmuar dominimin e tij mbi vendin ballkanik ndërsa ai ndjek një akt balancues midis Evropës dhe Rusisë. Që atëherë, shumë janë duke protestuar kundër prirjeve të tij diktatoriale.

“Unë do ta ruaj integritetin e Serbisë, por gjithmonë do të pranoj bisedimet me shqiptarët e Kosovës”, u tha Vuçiç ligjvënësve pasi bëri betimin e tij në parlament.

“Dëshiroj që ne të hapim një dialog të brendshëm për Kosovën… pa paragjykime, duke respektuar kushtetutën tonë” e cila thotë se Kosova është pjesë e Serbisë, tha ai, duke shtuar se Serbia “duhet të heqë qafe një qasje mitike ndaj Kosovës”.

Shumë serbë e konsiderojnë Kosovën djepin e historisë, fesë dhe kulturës së vendit të tyre.

Pavarësia e saj u shpall një dekadë pas luftës së viteve 1998-1999 midis rebelëve shqiptarë etnikë të Kosovës dhe forcave të armatosura serbe, një konflikt që mori 13,000 jetë, nga të cilët 10,000 ishin shqiptarë etnikë.

Forcat serbe, të udhëhequra nga Slobodan Millosheviç, u dëbuan përfundimisht nga territori separatist pas një fushate bombardimesh tre-mujore të NATO-s.

Por 100,000 deri në 150,000 serbë mbetën në Kosovë, kryesisht në rajonin verior të Mitrovicës, nën mbikëqyrjen e trupave të udhëhequra nga NATO.

Vuçiç, një ish-nacionalist i linjës së ashpër, fitoi zgjedhjet presidenciale me një zotim për të ndjekur ofertën e Serbisë për anëtarësim në BE, duke ruajtur lidhjet me Rusinë dhe duke zhvilluar marrëdhënie të forta ekonomike me Kinën.

Kosova gjithashtu shpreson të anëtarësohet në BE, dhe të dyja palët ranë dakord në vitin 2011 për të hapur bisedimet që synojnë normalizimin e marrëdhënieve, nën patronazhin e Bashkimit Evropian.

“Nuk duhet të ketë asnjë dyshim në rrugën evropiane të cilës ne jemi të përkushtuar”, tha Vuçiç.

Pavarësia e Kosovës është njohur nga mbi 110 vende, por jo nga Rusia dhe as nga pesë anëtarë të BE-së: Greqia, Spanja, Qiproja, Sllovakia dhe Rumania.