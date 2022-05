“Myrtezai tha se kishte frikë nga serbët, mos i bënin gjë vëllait, kishin marrë vesh se ai do shkonte atashe ushtarak në SHBA-ës…”/ Publikohet dokumenti sekret!

Memorie.al publikon disa dokumente arkivore të nxjerra nga institucioni i Autoritetit për Informimin e Dosjeve të ish-Sigurimit të Shtetit, ku ndodhet dosja voluminoze (formulare, hetimore dhe gjyqësore), e Myrteza Bajraktarit me origjinë nga Gostivari, i cili pasi mbaroi shkollën e mesme në qytetin e Tetovës, në vitin 1952, filloi studimet e larta në Universitetin e Shkupit, në degën e Filozofisë, ku krahas mësimeve ai u punësua edhe si gazetar në gazetën “Flaka e Vllaznimit” që botohej në Shkup, nga ku e largojnë shpejt, pasi botoi një artikull ku dilte hapur kundër shpërnguljes së shqiptarëve të Jugosllavisë për në Turqi dhe, si rezultat u emërua mësues në shkollën 7-vjeçare “Shaban Zeneli” të Kumanovës.





Arrestimi i Myrtezait nga UDB-ja në vitin 1952, pasi ai bënte pjesë në një organizatë të fshehtë të quajtur, ‘Organizata Nacional-Demokrate Shqiptare’ dhe dënimi i tij me shtatë vite burg politik, të cilat i vuajti në burgun e Nishit dhe të Idrizovës. Arratisja nga Jugosllavia dhe ardhja në Shqipëri, ku pasi qëndroi disa kohë në kampin e internimit në Seman të Fierit, i’u dha e drejta e shkollës së lartë, duke u diplomuar në Universitetin e Tiranës në degën Gjuhë-Letërsi, por pasi refuzoi emërimin në qytetin e Beratit, në vitin 1971, arrestohet dhe dënohet me shtatë vite burg politik, me akuzën “agjitacion e propagandë”.

Dalja nga burgu e lënia pa punë deri në shembjen e regjimit komunist dhe emërimi i tij si Konsull i Përgjithshëm i Shqipërisë në Zvicër, deri në vitin 1993, si dhe më pas zgjedhja e tij si Kryetar Nderi i Lidhjes Shqiptare në Botë, për vendet e Beneluksit, ku ai punoi për çështjen e Kosovës, deri sa u nda nga jeta më datën 11 dhjetor 2020. E gjithë dosja e plotë e Myrteza Bajraktarit, me emrat e funksionarëve dhe oficerëve të Sigurimit të Shtetit, pseudonimet e bashkëpunëtorëve, “kolegëve” e “bashkëpatriotëve” që e ndiqnin dhe survejonin, provokatorët në qelitë e hetuesisë, dëshmitarët që i dolën në gjyq, letrat dërguar Enver Hoxhës dhe instancave të larta zyrtare ku kërkonte pafajësinë e tij, etj., etj., publikohet për herë të parë nga Memorie.al.

Dokumenti sekret i hartuar nga Drejtoria e Punëve të Brendshme të Tiranës, ku është zbardhur biseda që është regjistruar me T.O. (teknikë operative, përgjues), në ambientet e restorant “Arbëria” në Tiranë, ndërmjet Myrteza Bajraktarit dhe bashkëpunëtorit të Sigurimit, me pseudonimin “Ylli”

Ministria e Punëve të Brendshme Sekret

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë Ekzemplar i vetëm

Nr. 8

Grupi i II-të

Tiranë në 13.2.1980

Legjenda: O – Myrteza Bajraktari, B – B.p. “Ylli”

Ndalohet riprodhimi

Informacion i T.O. mbi bisedat e zhvilluara ndërmjet objektit Myrteza Bajraktari dhe B.p. “Ylli”, bërë në restorant “Arbëria” në datën 9.11.1980.

O – Nuk e përmbante dot veten, një të dëgjuar zërin, më thoshte Myrteza, malli na ka marrë shumë. Çfarë të bëj për ty, çfarë duhet të dërgoj, s’më duhet gjë moj, i thashë, nuk kam nevojë për gjë, i thashë, edhe mua më ka marrë malli për të gjithë ju, filloj të qaj, më mori vajza dhe ajo filloj të qajë, mesa duket, ishte dhe momenti, se edhe Xhemalin nuk e gjeta në shtëpi, se mbas 18 vjetësh, po të dëgjojmë zërin, por yt vëlla nuk është në shtëpi, është shtruar në spital, po unë vazhdova bisedën, ndonjë 20 e ca minuta.

B – Po mire, Xhemali me këtë, me…(nuk e mbaron fjalën)

O – E ketë që desha të them, se Xhemalin s’e harroj unë, ta kem të sigurt, unë nuk dua që Xhemali të jetë i shtruar në spital.

B – Se mos i bëjnë ndonjë gjë atje?

O – Ee…!

B – Ëë?

O – Kjo më bën, këtë frikë kam, të thashë unë një ditë një fjalë, se Xhemalin ka mundësi ta dërgojnë, kështu që të shkojë diplomat.

B – Po.

O – Të dali jashtë, por puna ime e pengon mjaft në këtë drejtim, sidoqoftë, por mos tashti, ka kundërshtuar, ai ka kundërshtarë serbët.

B – Po.

O – Se ata të luftojnë.

B – Po.

O – Mos bëjnë ndonjë diçka serbët, kanë marrë vesh që mund të marrë ndonjë pozitë me rëndësi, a atashe ushtarak në SHBA-ës?

B – Atashe ushtarak.

O – Në SHBA-ës, mundet, ose në ndonjë shtet tjetër Perëndimor, kurse në Lindje, jo.

B – Jo në Lindje? (qesh).

O – Jo.

B – Hë.

O – Kam frikë mos i bëjnë gjë, prandaj shqetësohem.

B – Po.

O – Se kanë për të qenë.

B – Po me atë pozitë që është ai, do ketë edhe njerëz që janë atakuar.

O – Patjetër.

B – Ëëë!

O – Patjetër.

B – Njerëzit e tij, ose mirë more ti.

O – Nuk dua të pësoj gjë ai, jo vetëm si vëlla, më djeg sigurisht, si vëlla të një gjaku, të një barku.

B – Po.

O – Po kemi ca hesape për të larë në këtë botë, po sidomos duhet ta kem gjallë atë byrazer, se kam hesape, duhet t’i lajmë….!

B – As të mjafton se…!

O – Tjetër, nuk na ka mbetur neve.

B – Si?

O – S’na ka mbetur kënaqësi tjetër neve.

B – Si Konte Monte Kristo.

O – Ç’ka kemi ca hesape për të larë neve.

B – E dëgjoj, nuk ta thashë kot, si Konte Monte Kristo, se ai, kur mendonte kështu si ti, ishte 20 vjeç, dhe i lau kur ishte 50 vjeç, ti ke ndërmend të rrosh 100 vjeç?!

O – Jo.

B – Pse jo?! Si racë na takon të rrojmë edhe 120.

O – Po. Ai thoshte në letër se indirekt, brenda 10 vjetëve do të takohemi, por nuk më pëlqeu shumë (qesh). Brenda këtij dhjetë vjeçari.

B – Kush Xhemali?