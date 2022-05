Një dhurues sperme ua “fshihte” grave lezbike sindromën e tij gjenetike të pashërueshme dhe bëri 15 fëmijë!

Një dhurues sperme që ofronte shërbimet e tij përmes rrjeteve sociale për femrat lezbike që dëshironin të kishin një fëmijë, fshehu në reklamën e tij faktin se vuante nga sindroma Fragile X, një çrregullim gjenetik i pashërueshëm që është i trashëguar.





Sipas Daily Mail, 37-vjeçari James McDougall lidhi marrëveshje private për dhurimin e spermës, edhe pse e dinte se vuante nga çrregullimi “i cili shkakton IQ të ulët, vështirësi në zhvillim dhe nuk mund të kurohet”.

Veprimet e McDougall u zbuluan në gjykatë, ku 37-vjeçari apeloi për qasje prindërore për katër nga 15 fëmijët e lindur nga dhurimet e tij të spermës. Sipas gazetës britanike, megjithëse McDougall në disa raste kishte nënshkruar dokumente ku thuhej se nuk do të kërkonte asnjë kontakt me fëmijët e lindur nëpërmjet dhurimit, ai më pas paraqiti një kërkesë për kujdes prindëror në gjykatë, duke kërkuar që t’i lihej kohë të kalonte 4 prej tyre (të dyja nga e njëjta nënë).

Të tre nënat (fillimisht SW, KE dhe EG) u përballën me 37-vjeçarin në gjykatën e Derby, ku u dëgjua çështja dhe më në fund gjyqtari vendosi në favor të tyre, duke refuzuar kërkesën e McDougall për njohjen prindërore dhe aksesin ndaj fëmijëve, pasi ky “do mund të jetë i dëmshëm për ta”. Gjithashtu, në një lëvizje mjaft të pazakontë, gjyqtari kërkoi që të shpallet emri i burrit në mënyrë që ai të mos ia fshehë të vërtetën në të ardhmen grave të tjera, të cilat ëndërrojnë të bëhen nëna.

Sipas gjyqtarit Leven, fëmijët e McDougall, të lindur përmes një reklame të postuar në një faqe të mediave sociale për gratë lezbike që kërkojnë donatorë sperme, janë të gjithë nën moshën tre vjeç.

Një nga rastet e paraqitura në gjykatë është ai i një gruaje 25-vjeçare, e njohur vetëm me inicialet SW, e cila kontaktoi McDougall pasi kishte parë reklamën e tij. Vajza e saj lindi në tetor 2019 dhe pothuajse një vit më vonë lindi një fëmijë të dytë.

Siç shpjegoi gjyqtari, McDougall i dha gruas së re (të përshkruar si “jashtëzakonisht e pambrojtur”, pa dhënë detaje) një dokument të palexueshëm me tre faqe me terma ligjorë që ajo nuk mund t’i kuptonte. 37-vjeçari i tha asaj se dokumenti ishte heqje dorë nga të drejtat e tij mbi fëmijën.Në faqen e tretë të këtij dokumenti thuhej se ai vuante nga sindroma Fragile X pa dhënë as më të voglin shpjegim. Vlen të theksohet se sindroma X Fragile (SXF) është shkaku më i zakonshëm i prapambetjes mendore të trashëguar dhe shkaku i dytë më i shpeshtë patologjik i paaftësisë mendore pas sindromës Down. Emrin e ka marrë nga kromozomi X, në të cilin gjendet geni, mutacioni i të cilit shkakton sindromën.

Vajza, e cila ka vështirësi në lexim, nuk arriti kurrë në faqen e tretë të kontratës.