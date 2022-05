Një tjetër ‘kopshtar’ shqiptar kapet në Angli/ Ruante 200 rrënjë kanabisi në një shtëpi!

Një shtetas shqiptar është arrestuar pasi policia në Bradford gjeti një fermë kanabisi me mbi 200 bimë javën e kaluar.

Sipas mediave britanike, gjatë kontrollit në zonën e Manningham policia zbuloi se shqiptari kujdesej për bimët e kanabisit në njërën prej shtëpive ku u kryen kontrollet.

Shqiptari i arrestuar akuzohet për drogë dhe qëndrim të paligjshëm në Mbretërinë e Bashkuar.

Acting on community intelligence, Bradford West NPT were able to obtain search warrants for two properties in Manningham. Warrants executed on 27/05/22 discovered a Cannabis Farm containing over 200 plants and the arrest of an Albanian male for drug and immigration offences. pic.twitter.com/BBcX5S9ZWT

— West Yorkshire Police – Bradford West (@WYP_BradfordW) May 30, 2022