“Saranda si Monte-Carlo”/ Gjergj Luca u bën thirrje bizneseve private: Falni sa më shumë dashuri, afrojini nejrëzit

Biznesmeni i njohur në Shqipëri, Gjergj Luca njihet për natyrën e tij kontroverse të të shprehurit të gjërave.





Ai përdor rrjetet sociale për të thënë ndonjë padrejtësi shoqërore ose problematike.

Këtë herë, Z. Luca ka qenë në Sarandë për të cilën ka publikuar edhe një video ku shpreh simpatinë për këtë qytet, i cili në pamje të parë ngjason me Monte Carlon por ka një problem sipas tij, mungesa e dashurisë së personave.

Ai bën thirrje për çdo biznes privat që të fali sa më shumë dashuri në shërbime.

Reagimi i plotë

Kjo është Saranda. Një nga qytetet më të bukura dhe më shpresëdhënëse për turizmin. Saranda e mrekullueshme. Dikur thoshim Monte-Carlo e Shqipërisë. Por siç e shikoni Sarandën nga lart është pak e fiksuar. Ashtu siçi i ka njerëzit të fiks por të mrekullueshëm. Saranda sipas godinave që shikoni dhe sipas strukturave ju do shikoni brenda pukjanë, tropojanë, do shini nga Librazhdi , nga Mallakastra, nga Tepelena, nga e tere Shqipëria. Dhe këtë do ta dalloni nga arkitektura e re e Monte Carlos tonë. Unë kam një thirrje miq për të gjithë ju që na dëgjoni: Ju lutem të paktën këto lloj arkitekturash, afrojini me një ngjyrë, bëjini të bardha, mos i bëni një ngjyrëshe. Për ju miqtë e mi që jeni në sektorin privat: Falni dashuri sa më shumë, mungon dashuria në shërbim, mikpritje, ushqimin e kemi të mirë dhe hotelet, por nuk ka dashuri. Afrojini njerëzit me dashuroi që të kenë mundësi të shikojnë këtë mrekulli.