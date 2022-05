“Do të bllokojmë rrugën”/ Taksistët e Lezhës në protestë: Na kanë përjashtuar nga shërbimi për ‘Festivalin Unum’, do vijnë taksi nga Tirana

Përjashtimi nga shërbimi për “Festivalin ndërkombëtar të muzikës elektronike Unum” që do të mbahet ne Shëngjin nga data 1 deri me 6 qershor ka ngritur në proteste taksistët e Lezhës.





Ata janë mbledhur para bashkisë së Lezhës, duke paralajmëruar se nuk do të lejojnë kompani nga Tirana për të operuar ne Lezhë, pasi diçka e tille është e ndaluar.

Taksistët kërkojnë takim me kryebashkiakun e Lezhës, por deri tani nuk janë pritur nga ky i fundit.

“Ne na kanë përjashtuar nga juridiksioni i bashkisë si taksi në licencuara dhe kanë sjellë kompani të tjera të operojnë nën juridiksionin e bashkisë, kjo është arsyeja pse jemi mbledhur këtu para bashkisë, bëmë kërkesë për takim, por nuk na pranojnë, tani na nxjerrin termin tjetër që tagrin nuk e ka bashkia, por ministria”, tha njëri prej taksistëve të pranishëm.

Ata paralajmëruan se do të vazhdojnë protestat deri në bllokimin e rrugës.

“Do të bllokojmë rrugën, do të protestojmë do njoftohemi me policinë e shtetit, nuk është e pranueshme, ne paguhemi në këtë bashki pse duhet të vijnë bashkitë e Tiranës, ne nuk na lejohet të operojmë në asnjë qytete tjetër”, u shpreh njëri prej taksistëve.