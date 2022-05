Vajza e pajetë në bypassin e Shkodrës, policia zbardh detaje: Trupi është pjesërisht i dekompozuar, ishte shpallur e zhdukur

Zbulimi tronditës i një trupi të pajetë është bërë pasditen e kësaj të marte në bypassin e Shkodrës, pas të cilës ka reaguar edhe Policia e Shtetit.





Me anë të një njoftimi, organi i ruajtjes së rendit ka bërë me dije se qytetarja me iniciale L.Q (K) 37 vjeçe, lindur në Tropojë e banuese në Dobraç, Shkodër është gjetur pa shenja jete rreth orës 17:05, në lagjen “Ahmet Haxhija”, në afërsi të një kanali.

Nga këqyrja paraprake, është vënë re se trupi është pjesërisht i dekompozuar dhe pritet ekspertiza mjeko-ligjore për të përcaktuar shkakun e vdekjes.

Në vendngjarje ka shkuar grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, ku vijon puna për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Njoftimi i policisë:

Shkodër/Informacion paraprak

Rreth orës 17:05, në lagjen “Ahmet Haxhija”, Shkodër, në ByPass, në afërsi të një kanali, është gjetur pa shenja jete një shtetasja L.Q (K) 37 vjeçe, lindur në Tropojë e banuese në Dobraç, Shkodër.

Trupi është pjesërisht i dekompozuar dhe pritet ekspertiza mjeko-ligjore për të përcaktuar shkakun e vdekjes.

Në vendngjarje ndodhet Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, ku vijon puna për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Sqarojmë se më datë 18 .05.2022, motra e kësaj shtetasesje ka bërë kallzim në Komisariatin e Policisë Shkodër, se më datë 08.05.2022, shtetasja L.Q (K), ishte largar nga banesa, pasi kjo shtetase jetonte në Dobrac, në banesën e motrës së saj.