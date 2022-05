VIDEO/ Vllaznia-Laçi, shkodranët kërkojnë përsëri penallti! Zogoviç ruan barazinë

Vllaznia dhe Laçi do të ndeshen me njëra-tjetrën në finalen e Kupës së Shqipërisë, ku të dyja skuadrat do të kërkojnë që këtë sezon ta mbyllin me këtë trofe.





Shkodranët kërkojnë përveç Kupës dhe Europën. Një fitore e mundshme do ta dërgonte Vllazninë jo vetëm në Europë, por madje dhe në turin e dytë të Ligës së Konferencës.

E njëjta gjë vlen dhe për kurbinasit. Ata e kanë siguruar prej kohësh pjesëmarrjen në Europë, por Laçi do të mendojë dhe për fitimin e majmë që vjen nga triumfi i mundshëm.

LIVE: VLLAZNIA-LAÇI 1-1

4′ Guindo / 18′ Hoxhaj

KOMENTI LIVE:

54’ Predhë e Veliajt drejt portës shkodrane, Zogoviç eviton golin me një grushtim.

53’ Jonuzi rrëzohet në zonë pas një pasimi të Latifit nga e majta. Shkodranët kërkojnë penallti por gjyqtari bën shenjë që loja të vazhdojë.

50’ Gabim i Krymit i cili lejon Guindo t’i vjedhë topin. Akiniemi përfiton dhe shfaqet në pozicion gjuajtje, pro tentativa e tij përfundon jashtë portës së Vllaznisë.

46’ Nuk ka ndryshime në radhët e dy ekipeve të cilat nisin pjesën e dytë të duelit.

45’+1’ Mbyllet pjesa e parë me barazimin 1-1.

45’ Jepet 1 minutë shtesë.

40’ Mazrekaj sheh hapësirë për të nisur topin drejt Guindo, Zogoviç del nga zona dhe largon sferën para sulmuesit të Laçit.

39’ Deliu gjen Adeleke në zonë, por ky i fundit nuk gjen kohën të godasë me Jonuzin i cili i heq topin nga këmbët.

36’ Goditje dënimi në pozicion ballor për Vllazninë, Ekzekuton Latifi i cili kalon murin, por edhe traversën e portës së Dajsinanit.

30’ Dy harkime në zonë radhazi të Heriç neutralizohen nga Dajsinani cili largon sferën.

28’ Harkim perfekt i Gurishtës nga e djathta për Hioxhajn i cili tenton roveshatën, por nuk ka kontaktin e duhur më topin.

25’ Pak çaste më vonë është Aralica i cili ndëshkohet me karton të verdhë për lojë të rrezikshme ndaj Roganoviç.

25’ Aksion i shpejtë i Vllaznisë me kombinime të Hakajt i cili nis Aralica, por ky i fundit nuk kontrollon topin siç duhet për të hyrë i vetëm në zonë dhe mbrojtja e Lacit largon rrezikun.

18’ GOOOL VLLAZNIA! Aksion në krahun e majtë i Latifit i cili shmang dy futbollistë dhe pastaj harkon në shtyllën e dytë. Aty është Hoxhaj i cili me një fluturim gjuan me kokë dhe tund rrjetën duke vendosur barazinë në shifra.

16’ Kombinim mes Jonuzit dhe Aralica, në fund kroati tenton vetë por duke çuar sferën shumë larg portës së Dajsinanit.

12’ Roganoviç ndalon një sprint të shpejtë të Latifit i cili ishte nisur drejt zonës në rreptësisë së kurbinasve.

11’ Da Silva bën shenjë që nuk mund të vazhdojë më, Josa i bën shenjë Hoxhajt që të bëhet gati për t’u futur në fushën e lojës.

9’ Kontakt mes Da Silva dhe Ziko në zonën e kurbinasve. Shkodranët kërkojnë penallti por Xhaja lë lojën të vazhdojë.

4’ GOOOL LAÇI! Kundërsulm perfekt i Laçit i nisur nga Mazrekaj me një top të gjatë për Velijan. Ky i fundit pason për Guindo i cili nuk gabon para Zogoviç.

1′ Finalja e Kupës së Shqipërisë nis me një atmosferë elektrizuese, ku të dy tifozeritë kanë hedhur mjete të shumta piroteknike!

FORMACIONET ZYRTARE:

VLLAZNIA: Zogoviç, Gurishta, Adili, Krymi, Latifi, Jonuzi, Heriç, Bulatoviç, Hakaj, Aralica, Viktor Da Silva.

Trajner: Mirel Josa

LAÇI: Dajsinani, Roganoviç, Shehu, Guindo, Malota, Mazrekaj, Adeleke, Deliu, Velija, Ziko, Viktor.

Trajner: Shpëtim Duro

