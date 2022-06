ARRSH jep njoftimin e rëndësishëm/ Harta e re e lëvizjes: Nga nesër devijohet trafiku i automjeteve në këto zona të Tiranës!

Autoriteti Rrugor Shqiptar ka njoftuar devijimin e trafikut në kryqëzimin e Surrelit dhe bllokimin e rrethrrotullimit të Shkozës për rrugën “Alajdin Frashëri”.





ARRSH bën me dije se devijimi do të bëhet në përputhje me grafikun e punimeve për asfaltimin e rrugës. Bllokimi do të nisë nga dita e nesërme nga ora 11:00 deri në orën 16:00.

Njoftimi i ARRSH: