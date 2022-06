E konfirmon Zelensky: Situata e vështirë në Lindje, po humbasim çdo ditë nga 100 ushtarë!

Ukraina humbet çdo ditë 60 deri në 100 ushtarë, ka konfirmuar Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Presidenti nënvizoi se situate në Lindje është shumë e vështirë.

Sipas CNN, Presidenti tha gjithashtu se dërgesat e grurit po bllokohen nga Rusia në Detin e Zi.

“Aktualisht, 22.5 milionë tonë drithë janë bllokuar nga Rusia. Për ta zhbllokuar këtë territor me dalje në det, me dalje në ujë, me dalje popullit tonë, duhet të luftojmë dhe duhet të kemi armë me rreze efektive deri në 120-140 kilometra.”, tha Zelensky.