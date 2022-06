E TMERRSHME/ 44-vjeçari shtirej si dado, përdhunonte fëmijët dhe foshnjat e më pas i filmonte në Gjermani

Një zinxhir rastesh të tmerrshme abuzimi seksual është zbuluar nga autoritetet gjermane, ku një 44-vjeçar i cili punonte si dado, përdhunonte fëmijët e vegjël dhe i filmonte.





Në një konferencë për shtyp, shefi i policisë së qytetit të Koln-it, Falk Snaber ka bërë të ditur se 44-vjeçari është arrestuar. Ai ka zbuluar detaje nga hetimi 1 mujor, ku 44-vjeçari, ofronte shërbimin e kujdestarisë së fëmijëve përmes faqeve në internet.

“Nuk kam hasur kurrë në një nivel të tillë barbarie çnjerëzore dhe indiferencë ndaj vuajtjeve të fëmijëve të vegjël, dhimbjeve dhe britmave të tyre dhe frikës së tyre të dukshme. “Dhe kurrë nuk mund ta imagjinoja këtë.”

I pandehuri kryesor është një 44-vjeçar nga qyteti Vermelskirchen i shtetit gjerman. Për më tepër ai ishte i martuar por nuk ka fëmijë.

“Për sa i përket mënyrës se si i akuzuari ka pasur kontakt me fëmijët, mund t’ju informoj se nga njëra anë fëmijët kanë ardhur nga mjedisi i tij i afërt, dhe nga ana tjetër, dhe kjo ka të bëjë me shumicën dërrmuese të fëmijëve të dhunuar, ekziston një pretendojnë se i akuzuari ka ofruar me sukses si kujdestare fëmijësh përmes platformave përkatëse të internetit dhe më pas i ka kryer aktet në ambientet e familjes” – tha prokurori Ulrich Bremer në konferencën për mediat.

Vlen të përmendet se prindërit e këtyre fëmijëve nuk dyshonin aspak se çfarë po ndodhte në shtëpinë e tyre. Sipas DË, 44-vjeçari e ushtronte këtë veprimtari që prej vitit 2005.

HETIMET

Nga hetimet deri më tani, janë zbuluar 33 raste të përdhunimit të fëmijëve dhe foshnjave. Rasti më i rëndë është ai i një foshnje vetëm 1 muajshe.

Të gjitha aktet, 44-vjeçari i ka regjistruar me kamera dhe të gjitha më pas i kalonte në kompjuterin e tij. Në shumë raste, 44-vjeçari u jepte qetësues fëmijëve për të mos bërtitur.

Deri më tani është vlerësuar vetëm 10% e materialit të ruajtur dhe ka shumë gjasa që numri i viktimave të abuzimit të jetë më i madh. Policia ka gjetur gjurmët e 73 të dyshuarve të tjerë, shumica prej tyre prindër, të afërm, fqinjë, vëllezër, madje edhe prindër e gjyshër të të akuzuarve.