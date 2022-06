Familja e vajzës së dhunuar në Librazhd kërkon ndihmë: Nuk jetojmë dot më këtu!

Nëna e 20-vjeçares që u kap mat nga njerëzit e burrit me të dashurin e saj, teksa burri ishte emigrant në Gjermani, ka apeluar për ndihmë.





Ajo tha se ndaj familjes së saj kishte presion.

“Ne duam ndihmë. Babai nuk shkon atje. As fëmija nuk shkon te shkolla. S’dua që vajza të vijë te shtëpia. Nuk dalim dot nga shtëpia. Nuk dua vetë sepse nuk jetohet. Te gjithë qeshin me ne. Nuk është puna për dhunë, a e dimë ne se nga do e gjemë. S’dal dot nga dera”, tha nëna për emisionin “Me zemër të hapur” në ‘News24’ të gazetares Evis Ahmeti.

Nëna e vajzës 20-vjeçare nga Librazhdi deklaron se i ka dhënë mbështetje që në momentet e para të bijës. Si e gjete vajzën

“Unë e pyesja, ajo s’dinte se ishte e sëmur, e dhunuar. S’më tregonte asgjë. Nuk e di se ça ndodhi ajo histori. Ishte si punë drame. E mbështeta”

Ke folur me vajzën?

“Është pa qejf. Thotë; a jeni mirë? Kaq flet se aq i lejohet”.