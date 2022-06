Kapoja karizmatik si tipologji udhëheqjeje

“Rregjimet politike janë kësula sipas kokës që nënshtetasit kanë. Ato nuk lindin më kot, ato vendosen sipas kohës, hapësirës dhe historisë në të cilat ata jetojnë. Jashtë këtyre rrethanave dikush më kot ngrihet. Kur ndryshon koha, ndryshon dhe regjimi”. Kështu shkruante dikur Lumo Skëndo, duke perifrazuar një parim të dobishëm për të ravijëzuar arsyen e lindjes së udhëheqësve të caktuar në historinë shqiptare të demokracisë. Por për ta bërë akoma dhe më të thellë e njëherësh më praktik këtë hulumtim, do të qe mirë të kishim parasysh edhe atë parim epigramatik që na jep Eqerem Bej Vlora në veprën e tij “Kujtime”, kur thotë: Askush dhe askund nuk mund të ketë sukses një njeri tek një popull, pa qenë vetë kuintesenca e shpirtit të këtij populli. Çdo udhëheqës që është prototipi apo sinteza e të gjitha vetive të mira dhe të liga të njeriut shqiptar, që i personifikon ato në shkallën më të lartë, do të ketë edhe suksesin më të madh mbi të”.Bëhet pra, e qartë se në analizimin e këtij raporti, fokusi duhet të bjerë në trajtimin e tipologjisë së shqiptarit të pas viteve 90-të. Në shoqërinë e lirë dhe demokratike ku ai lëviz që prej asaj kohe, roli i individit është rritur fortësisht, në të gjitha fushat. Në përgjithësi, ndërsa ai aspiron kah një protagonizmi më të madh në jetën politike e shoqërore, konteksi ku punon, lëviz e rritet, e prir kah homologjizimit apo sterilizimit social. Kësisoj, ai shpreh vërtet një fuqi reale vepruese, veçse kjo paraqitet e pamjaftueshme dhe e pavolitshme krahasuar me përmasën e detyrës historike që po i dikton koha. Dobësia e individit shqiptar modern, gjendet në themel, në ndarjen e thellë të brendshme që e karakterizon. Edhe këtë ndarje, herë pas here, ai arrin ta kuptojë e ta llogarisë si faktor por në përgjithësi, ky individ i minimizon këto mangësi, kur është pikërisht ai që i mbart ato duke i ndërfutur në shoqëri, për t’i theksuar dhe vënë në dukje fortësisht, sa herë që ai ia vuan pasojat. Por edhe atëherë kur arrin ta shuajë këtë papajtueshmëri të vet falë qëllimit që kërkon të arrijë, individi shqiptar e largon atë prej vetes, duke e përbashkuar si problem edhe të të tjerëve, e kësisoj mendon se nuk duhet të shqetësohet aq shumë për përfundimin shoqëror të një ndarje të tillë. Një individ i këtij lloji është i hapur dhe i ndikuar përherë prej krizave, e në rast se ato shpërthejnë, nuk mund të shpresojë për tjetër udhëheqës, përveçse atij të “kapos karizmatik”, siç e pat përkufizuar Maks Vebri. Mbetet kështu imun prej kontradiksioneve të tij të brendshme, një lloj ideality ndaj të cilit ky individ kërkon të “nënshtrohet” vullnetarishte të uniformëzohet me të tjerët. Ndaj, kapos karizmatik në udhëheqje, ai i beson detyrën e çeljes së drejtimit dhe “shtrimit të rrugës për të dalë nga kjo gjëndje çoroditëse ku ndodhet”, për të riorganizuar dhe riregulluar shoqërinë në mënyrë të atillë që ai të gjendet në një ambient më të volitshëm e më të sigurtë për veten, e për të fituar më në fund një pozicion dhe një rol të caktuar shoqëror; pra, për të rigjetur atë dinjitet në raportet sociale që aq shumë i pat munguar brenda shoqërisë.





Janë, pikërisht, situata të tilla ku njeriu ndihet mangësisht i vlerësuar, në pritshmëritë që ai ka dhe në pamjaftueshmërinë ekonomike dhe sociale të cilave ai u përket. Janë këto kushtet bazë që sjellin revanshet plebishitare, që ngrenë në fuqi kapot karizmatikë. Ndodhi kështu me sundimin e parë post-komunist, gjatë disa viteve të së djathtës, si kundër-përgjigje e individit

shqiptar, shpirtërisht të ndarë e të copëtuar në karakter nga regjimi komunist. Në përgjithësi, ky fenomen i një udhëheqjeje të tillë paraqitet në të gjitha periudhat e krizave komplekse dhe gërryese që kalon një vend. Në këtë kuptim, kapoja karizmatik si tipologji udhëheqjeje, mund të konsiderohej edhe si e natyrshme për vetveten shqiptare të dalë vërtetë nga një krizë e thellë e degredimit moral dhe social. Aq më tepër që Veberi një pushtet të tillë e konsideron edhe si legjitim. E keqja është se paralelisht, brenda shoqërisë, nisën të forcohen ato prirje që synojnë t’i zgjidhin krizat e politikës dhe partive nëpërmjet thjeshtëzimit të“lojës” dhe të “luftës” politike, duke u besuar kapove karizmatikë, në bazë të cilësive të tyre të spikatura, si fuqinë drejtuese ashtu edhe atë komunikuese me publikun dhe individin. Është kjo një prirje që u bë gjithnjë e më shumë mbizotëruese për shoqërinë tonë, duke pushtuar pashmangshmërisht si udhëheqjet e djathta ashtu dhe ato të majta, e që arsyen kryesore duket ta ketë në shkëputjet e mëdha që ndodhin midis elektoratit dhe klasave drejtuese. Nisur nga vizioni që ka për jetën vetvetja shqiptare, nga analiza historike e gjëndjes që ajo kaloi nëpër këto tre dekada dhe nga projekti që i afruan asaj udhëheqësit e vet, mund të arrijmë në përfundimin se duhet ndarë një tip udhëheqje individualiste ( të konsideruar nga protagonistët si elitare) nga një tip tjetër me karakter popullor. Në kategorinë e dytë mund të futen të gjtha ato qeverisje (të majta apo të djathta) që në mandatin e tyre të parë katërvjeçar u munduan të realizojnë një udhëheqje të ashtuquajtur “të populizimit të mirë”, që i shkonte për shtat interesave sa më të gjera të gjendjes shoqërore. Veçse, gjithmonë në mandatet e dyta, kjo prirje u shty gjithmonë e më shumë ndaj një lloj “populizimi individualist” ose në interes se një klase apo një grupi të caktuar. Ja, pse, mandatet e dyta udhëheqëse të post-komunizmit, u shquan gjithmonë si “çezariste” dhe autoritare, qofshin këto të majta apo të djathta.