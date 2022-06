Lule dhe qirinj në palestrën ku u vetëvra 50-vjeçari/ Postimi i fundit dhe gruaja “merimangë”, dyshohet se e dashura i zhavti paratë

Qyteti i Selanikut është tronditur nga vetëvrasja e trajnerit të njohur George Papanoum, i cili u gjet i vdekur në palestër, pasditen e së martës.





Sipas informacioneve të protothema.gr , një fytyrë e njohur e 50-vjeçarit ka parë një postim shqetësues që ai ka bërë në rrjetet sociale dhe ka lajmëruar policinë. Kur policia mbërriti në palestrën që ai ruante, në rrugën Gambetta 37, gjeti të varur trajnerin e njohur.

Herët në mëngjes, miqtë dhe të njohurit e George Papanaoum lanë disa lule jashtë palestrës që ai mbante . Nuk mund të besohet se nga një moment në tjetrin, një fëmijë i buzëqeshur dhe i sjellshëm, siç e cilësojnë të gjithë, i dha fund jetës së tij në këtë mënyrë.

“George ishte i përfshirë dhe një grua ishte shkaku i vetëvrasjes së tij. Ne e dinim që nuk ishte mirë së fundmi, por nuk mund ta imagjinonim se do të arrinte deri në pikën për të kryer vetëvrasje. Ne i thamë se do ta ndihmonim. Jemi të shokuar. Ai ishte një djalë shumë i mirë, jo nuk mund ta imagjinonim se çfarë po ndodh dhe mund të ndodhë”, tha për protothema.gr, një grua nga lagjja e Selanikut Lindor që e njihte prej shumë vitesh George Papanoum.

“Kam lënë një qiri. Dje erdha këtu për stërvitje dhe Xhorxhi ishte i lumtur, dukej mirë. Nuk më kishte shkuar kurrë në mendje që diçka e tillë mund të ndodhte . George ishte duke stërvitur të tjerët dhe na bënte të gjithëve të qeshnim. Nuk mund ta besoj se çfarë ndodhi”, tha një sportist.

Të gjithë flasin me fjalët më të mira për trajnerin e njohur – personal, trajner i Selanikut dhe baba i tre fëmijëve. “Shpresoj se mund të flasim për këtë nga afër, faleminderit që jeni këtu”, ka shkruar ai në një shënim. “Për shkak të punës nuk do të vij të të them lamtumirë, tani kam ardhur të të falënderoj që u takova”, thotë ai në një tjetër.

Ndërhyrja e prokurorit

Vihet re se nuk ka gjurmë që të tregojnë energji vrasëse dhe vdekja e tij i atribuohet vetëvrasjes. Mirëpo, në një shënim që ka lënë në llogarinë e tij personale në Facebook para se të vazhdonte me hapin e dhënë, ai dyshohet se ka “treguar” persona të ndryshëm dhe i ka lidhur me vendimin e tij, ndërsa ka lënë “bakshish” për qarqet që shfrytëzohen nga biznesmenët.

Për shkak të përmbajtjes së shënimit dhe përmasave të lajmit për vdekjen e tij, Kryeprokurori i Gjykatës së Shkallës së Parë Selanik urdhëroi hetimin e çështjes në Departamentin e Krimeve kundër Jetës në Drejtorinë e Sigurimit të Selanikut. Sipas të njëjtave informacione, ai do të hetohet nëse pas vetëvrasjes së tij fshihen autorë moralë, ndërsa për rrethanat e vdekjes së tij është urdhëruar hetim publik.

Çfarë dyshohet se ka shkruar në postimin e tij të fundit – Gruaja që i “hëngri” gati 500 mijë euro

Sipas informacioneve të protothema.gr, pak para se George Papanaoum t’i jepte fund jetës, ai dyshohet se kishte bërë një postim të çuditshëm në rrjetet sociale, i cili më vonë u hoq. Sipas informacioneve, në mesazhin e tij të fundit ai ka përshkruar se është mashtruar nga gruaja me të cilën ka qenë i dashuruar, ndërsa ka lënë qartë “bakshish” për përfshirjen e saj në një qark që shfrytëzon biznesmenë të njohur dhe njerëz të njohur dhe në të cilin, në fakt, marrin pjesë edhe vajza të mitura.

Ky mesazh, i cili është shkruar në vetën e parë dhe “zbulon” një burrë që është në konfuzion dhe dëshpërim, përshkruan mënyrën se si kjo grua arriti ta mashtrojë atë dhe t’i sekuestrojë të gjithë pasurinë e tij. Sipas informacioneve, ai “tregon” një grua që në fillim i kishte besuar dhe besonte se ajo ishte “dashurore”, por në fund arriti t’i nxjerrë fillimisht 90 mijë euro dhe më pas 400 mijë euro të tjera, duke i humbur të gjithë pasurinë. Në fakt, një ditë para ditëlindjes së tij, gruaja e caktuar është zhdukur dhe ka ndërprerë çdo komunikim me të.

Në të njëjtin mesazh ai ankohet se gruaja i përket një rrjeti që mashtronte sistematikisht njerëz të njohur dhe biznesmenë të Selanikut, për t’u zhvatur para. “I kërkoj falje Zotit, babait tim shpirtëror që e hidhërova dhe të gjithë atyre që më duan, të gjithë sportistëve”, thuhet në përfundimin e postimit të tij.