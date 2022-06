“Nafta në Shqipëri 26% më e shtrenjtë se në Maqedoni!”/ Petrit Vasili sulmon ‘Transparencën’ pas mbledhjes: Bordi i hajdutërisë… (FOTO)

Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim (LSI), Petrit Vasili ka denoncuar të mërkurën çmimin tepër të lartë në vendin tonë të karburanteve, pas mbledhjes së Bordit të Transparencës.





Me anë të një deklarate në rrjetet sociale, Vasili theksoi se në Maqedoninë e Veriut, çmimi i naftës është vetëm 1850 leke te vjetra, kurse në Shqipëri është 2480 lekë të vjetra.

Reagimi i Petrit Vasilit:

ÇMIM KRIMINAL I NAFTES 248 LEKE !!

Ne MAQEDONI ne kete moment çmimi i naftes eshte vetem 1850 leke te vjetra.

Ne SHQIPERI Bordi i Hajduterise e ka vendosur 2480 leke te vjetra litri.

Cmimi Naftes ne Shqiperi eshte 26% me i larte.

Parlamenti rilindas bashke me qeverine grabitqare bllokojne me muaj te tere Projektligjin e paraqitur nga LSI per uljen e cmimit te Naftes.

Qeveria dhe oligarket po mbushin xhepat pa meshire me varferine e popullit.

P.S Foto ne Maqedoni eshte e pak minutave me pare pikerisht ne ora 19.16.