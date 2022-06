Nga videoja e fshehtë, te “leja” për “shuplaka”! Detajet nga martesa e Johnny Deep dhe Amber Heard në gjyqin që mbërtheu botën pas ekranit

Për 23 ditë, bota ishte e mbërthyer pas dramës në sallën e gjyqit mes Johnny Depp dhe ish-bashkëshortes së tij Amber Heard , ndërsa gjyqi i tyre për shpifje zbuloi detaje tronditëse dhe shqetësuese rreth martesës së çiftit të showbizit.





Shikuesit u kënaqën me dëshmitë e transmetimit të drejtpërdrejtë dhe krijuan meme teksa mbanin anën e aktorit, i cili paditi ish-bashkëshorten e tij për 50 milionë dollarë për shpifje, dhe Heard, e cila ngriti një kundërpadi për 100 milionë dollarë.

Ndër momentet më të paharrueshme ishin imazhet e Depp-it duke derdhur atë që avokati i Heard-it e përshkroi si ‘mega-litër verë të kuqe’ teksa ai shkatërroi kuzhinën e tij, fotot e jashtëqitjes në shtratin e Depp-it që ai pretendonte se ishin të Heard-it, avokatja e Depp-it, Camille Vasquez duke u bërë ikonike ndërsa përdoruesit e internetit spekulonin për një romancë të lulëzuar mes të dyve, dëshmitarët që pinin ‘vape’ ndërsa jepnin dëshmitë e tyre dhe Kate Moss duke dhënë një dëshmi bombë në më pak se katër minuta duke hedhur poshtë një nga pretendimet kryesore të Heard.

Këtu është një përmbledhje e momenteve kryesore nga gjyqi që mbërtheu kombin ndërsa juria mori vendimin e saj sot:

Jurisë iu shfaq një video që Amber Heard e regjistroi fshehurazi nga ish-bashkëshorti i saj duke i thyer dollapët e kuzhinës në një tërbim të dehur.

Në video, Depp mund të dëgjohet duke bërtitur: ‘Motherfu*ker!

Heard akuzoi Depp-in se ishte i dehur në këtë moment, ndërsa avokati i saj, Ben Rottenborn, tha se aktori i Pirates of the Caribbean derdhi rreth vetes ‘shumë verë të kuqe’.

“I derdha vetes një gotë të madhe verë. Mendova se ishte e nevojshme.’- u shpreh Depp.

Aktori shtoi: “Është e qartë se po kaloja një kohë të keqe. Nuk e di se për çfarë, por regjistrimi i paligjshëm nga tjetri i zgjedhur është mjaft i përshtatshëm me pjesën tjetër të fotografive dhe regjistrimeve në kasetë.

Ajo u përpoq ta fshihte nga unë dhe qeshi në fund. Kjo ishte pjesa më interesante.’

Kush nxorri feçe në shtratin e e Johnny Depp dhe Amber Heard?

Ndoshta një nga momentet më tronditëse të gjyqit erdhi kur Depp akuzoi Heard-in se kishte jashtëqitur në shtratin e tyre në vitin 2016, si një shaka e sëmurë pasi ai mbërriti dy orë me vonesë në festën e ditëlindjes së saj.

Heard i ka mohuar vazhdimisht akuzat. Para së gjithash, nuk mendoj se është qesharake”, tha Heard. “Unë nuk e di se çfarë bën një grua e rritur… Kjo është e neveritshme.”

Shoferi i Depp-it, Starling Jenkins, i tha më parë gjykatës se Heard i tha atij se kjo ishte një “shaka e tmerrshme”.

Të gjithë sytë tek avokatja e Depp, Camille Vasquez

Pavarësisht famës së Depp dhe Heard, ishte avokatja e Depp, Camille Vasquez, e cila u quajt ylli i vërtetë i gjyqit pas marrjes në pyetje të Heard-it.

Vasquez, 37 vjeç, fitoi pëlqimin e te gjithëve teksa nxirret në pah mospërputhjet e Heard se ajo gënjeu për lëndimet që ajo dyshohet se pësoi nga Depp.

Avokatja më pas e nxorri nga binarët avokaten e Heard, Elaine Bredehoft, me një numër kundërshtimesh në dukje të pafundme ndaj pyetjeve të këshillave kundërshtare, me të cilat u pajtua gjyqtari që mbikëqyri çështjen.

Kjo bëri që Bedehoft të lëshonte një psherëtimë të frustruar në mes të pyetjeve pasi ajo mund të thoshte vetëm, ‘Po përpiqem’ përballë kundërshtimeve të vazhdueshme.

Skena çoi në tallje në internet me Bedehoft dhe festimin e Vasquez-it, madje u shfaqën bluza që tregonin mbështetje për të dhe jo vetëm për klientin e saj.

Madje u spekulua se Vasquez dhe Depp ishin në një lidhje për shkak të kimisë së tyre në sallën e gjyqit dhe përqafimeve të shpeshta.

Deshmia katër minutëshe e Kate Moss-it për të mohuar pretendimin e Amber Heard se Johnny Depp e kishte shtyrë atë nga shkallët në vitet ’90.

Një argument kyç në rastet e Heard kundër ish-bashkëshortit të saj ishte se Depp kishte goditur të dashurat e mëparshme dhe Heard citoi në mënyrë specifike thashethemet se Depp e kishte shtyrë ish-n e tij, supermodelen Kate Moss, teksa zbriste nga shkallët.

Këto pretendime u vunë në dyshim pasi Moss mori qëndrimin dhe mohoi se ajo ishte goditur ndonjëherë nga Depp.

Moss, duke u shfaqur shkurtimisht përmes një videoje live nga Gloucestershire, Angli, tha se Depp nuk e shtyu kurrë nga shkallët kur ata ishin me pushime së bashku në Xhamajka, duke thënë se ajo u ndal dhe ra dhe Depp u përpoq ta ndihmonte.

Moss tha se gjatë gjithë rrjedhës së marrëdhënies së tyre, nga viti 1994 deri në -1998, Depp, “asnjëherë nuk e shtyu, nuk e goditi apo ta hodhte poshtë shkallëve”.

Miqtë e aktorit po tymosnin ‘vape’ gjatë dëshmisë.

Një tjetër moment i spikatur në gjyq erdhi në formën e dëshmivr të çuditshme video nga portieri i Johnny Depp, Alejandro Romero dhe ish-miku më i mirë i aktorit, Bruce Witkin, të cilët të dy vallëzuan ndërsa jepnin dëshminë e tyre.

Deshmia e Romeros ishte një nga më të çuditshmit në gjyq. I filmuar me celular nga makina e tij, portieri mund të shihej duke nxjerrë tym nga hunda e tij pasi po pinte ‘vape’.

Duke humbur durimin me avokatët e Heard, Romero filloi të lëvizte me makinë teksa vazhdonte të jepte dëshminë e tij, ndërsa Depp qeshi me skenën e çuditshme.

Pas dëshmisë , gjykatësja Penney Azcarate qeshi dhe tha: “Kam parë shumë gjëra, por nuk e kam parë kurrë këtë gjë”.

Amber Heard u tërhoq e ‘frikësuar’ ndërsa u përball ballë për ballë me ish-burrin e saj

Heard dukej se u tërhoq kur u përball me Depp-in teksa u largua nga tribuna e dëshmitarit gjatë javës së dytë të gjyqit.

Aktorja e Aquaman po kthehej në vendin e saj pasi i tha gjykatës së Virxhinias se ish-burri i saj dyshohet se e kishte sulmuar seksualisht me një shishe pije alkoolike dhe e kishte kërcënuar se do ta vriste në mars 2015 në Australi.

Në të njëjtën kohë, Depp, i cili është me shikim të pjesshëm, u ngrit në këmbë dhe u duk sikur rrugët e tyre mund të kryqëzoheshin.

Heard dukej se u drodh fizikisht dhe u tërhoq, duke bërë një hap prapa, ndërsa zyrtarët e gjykatës u kthyen drejt Depp dhe ngritën duart lart.

Aktori i Pirates of the Caribbean më pas u largua dhe u shfaq duke ngritur supet dhe duke buzëqeshur.

Motra e Amber Heard pranoi se kishte bërë shaka se Johnny Depp duhet të godiste vëllanë e saj

Whitney Henriquez, motra e Amber Heard, zbuloi se ajo i kishte shkruar Depp në vitin 2013 se ai duhet të godiste motrën e saj kur të dy kishin probleme në marrëdhënie.

“Duke ditur atë që di tani, më vjen keq për këtë”, tha Henriquez gjatë dëshmisë./ Panoramaplus.al