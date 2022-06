Operacioni kundër “Tjetërsimit të tokës” në Sarandë- Tre të arrestuar, vihen në shënjestër zyrtarë dhe qytetarë (EMRAT)

Eshte duke vijuar operacioni per ekzekutimin e urdher arresteve te Prokurorise se Sarandes ne kuader te operacionit te sotem ku jane leshuar urdher arreste per zyrtare e qytetare per tjetersimin e rreth 10 mije m2 toke publike ne Sarande.





Mesohet se jane ekzekutuar urdher arrestet per shtetasit Fredi Merkuri, Valter Llomi dhe Argonida Canaj te cilet jane perfitues te tokave permes dokumentave te falsifikuar.

Prej ardhjes ne detyre te Drejtuesit te Prokurorise Sarande Kledian Llaho, jane kryer 3 operacione per goditjen e shperdorimit te detyres ne institucionet publike ku gjate 5 muajve te fundit jane arrestuar 8 zyrtare dhe 3 jane shpallur ne kerkim.

Nderkohe nje tjeter zyrtar eshte arrestuar nga SPAK disa dite me pare. Nga keta 12 zyrtare, 8 jane ne burg, 3 ne kerkim dhe 1 ne arrest shtepie.