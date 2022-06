Ra nga kati i tretë i hotelit në Dhërmi, ndërron jetë turisti britanik rrugës për në spital

Një aksident që u shndërrua në tragjedi është shënuar mbrëmjen e sotme në Dhërmi, pas të cilit ka ndërruar jetë një shtetas britanik.





Policia e Shtetit bën me dije së shtetasi anglez me iniciale Z. C., nuk mundi t’iu mbijetonte plagëve të marra si pasojë e rënies nga kati i tretë i një hoteli.

Ndërkohë, hetuesit kanë shkuar në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të incidentit të rëndë.

Njoftimi i policisë:

Dhërmi/Informacion shtesë

Në vijim të informacionit paraprak të dhënë me parë, ku shtetasi anglez Z. C., ka rënë nga kati i tretë i një hoteli, njoftojmë se rrugës për në Spitalin e Vlorës ky shtetas ka ndërruar jetë.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Vijon…