Ushqime të rrezikshme që rrisin inflamacionin dhe kancerogjenezën

Hipoteza se zakonet e të ngrënit lidhen drejtpërdrejt me shëndetin dhe mund të ndikojnë në rrezikun e kancerit është bërë publike prej disa kohësh nga komuniteti shkencor.





Një studim i fundit nga studiuesit në Institutin Beckman për Shkencën dhe Teknologjinë e Avancuar mbështet besimin shkencor se ekziston një lidhje e drejtpërdrejtë midis sasisë së yndyrës në dietë dhe niveleve të oksidit nitrik të trupit të lidhur me zhvillimin e inflamacionit.

“Ne po përpiqemi të kuptojmë sesi ndryshimet delikate në mikromjedisin e tumorit kanceroz ndikojnë në zhvillimin e kancerit në nivel molekular. Kanceri është një sëmundje shumë komplekse”, tha Anuj Yadav, studiuesi kryesor dhe autori kryesor i studimit. Yadav shpjegoi se kanceri nuk ka të bëjë vetëm me disa qeliza kanceroze, por me të gjithë mikromjedisin e tumorit që mbështet kancerin.

“Inflamacioni mund të luajë një rol të rëndësishëm në këtë mjedis. Përgjigja inflamatore vjen, në një farë mase, nga ushqimet shumë të përpunuara, të larta në kalori dhe yndyrë. Ne donim të kuptonim marrëdhënien midis ushqimit, inflamacionit dhe kancerit në nivel molekular, kështu që ishte e nevojshme të zhvillonim tregues të avancuar në mënyrë që të mund të vizualizonim këto ndryshime”, shpjegoi ai.

Yadav dhe kolegët janë të vetëdijshëm për kërkimet ekzistuese që lidhin nivelet e larta të oksidit nitrik me inflamacionin dhe inflamacionin me kancerin. Për të vërtetuar se një dietë me yndyrë të lartë është e lidhur me nivele të larta të oksidit nitrik (ose acidit nitrik ose oksidit nitrik) në trup në nivel molekular, ekipi hulumtues zhvilloi një detektor molekular jashtëzakonisht të ndjeshëm të aftë për t’i vizualizuar ato.

Një sondë molekulare është një grup atomesh ose molekulash që përdoren për të studiuar vetitë e molekulave fqinje duke matur ndërveprimet midis sondës dhe pikave të interesit. Megjithatë, ato nuk janë të bashkuara, por secili duhet të përshtatet me kushtet e eksperimentit të tij.

“Ekipi ynë është i specializuar në ndërtimin e molekulave – projektues, që na lejojnë të shohim tipare molekulare që janë të padukshme me sy të lirë”, tha Jefferson Chan, një profesor i asociuar i kimisë në Universitetin e Illinois në Urbana-Champaign dhe studiuesi kryesor në studim. “Ne po i projektojmë këto molekula të krijuara posaçërisht për të zbuluar gjëra që nuk njiheshin në të kaluarën”, shtoi ai.

Vihet re se suksesi i studimit, i publikuar në ACS Central Science në mars, varej shumë nga sonda molekulare e projektuar nga ekipi. Detektori BL660-NO është i pari i llojit të tij që përdoret në imazhin e biolumineshencës së oksidit nitrik në kancer.

Studiuesit përdorën sondë për të hartuar një studim diete tek minjtë, duke krahasuar onkogjenezën e minjve me kancer gjiri pas një diete me yndyrë të lartë (60% e kalorive me origjinë nga yndyra) me minjtë në një dietë me pak yndyrë. 10% e kalorive nga yndyrë) dhe matjen e niveleve të oksidit nitrik në të dy grupet.

“Rezultati te minjtë që ndiqnin një dietë me yndyrë të lartë ishte se kishte një rritje të niveleve të oksidit nitrik në mikromjedisin e tumorit”, tha Michael Lee, studiues në Chan Lab dhe autori kryesor i studimit. “Rrjedhimisht, mikromjedisi i tumorit është një sistem shumë kompleks dhe duhet kuptuar për të kuptuar se si zhvillohet kanceri. Shumë faktorë mund të përfshihen në të, nga dieta te stërvitja – faktorë të jashtëm që ne shpesh i anashkalojmë kur shqyrtojmë trajtimet e kancerit”.

Studiuesit theksuan gjithashtu rëndësinë e vërtetimit të një lidhjeje të drejtpërdrejtë midis një diete me yndyrë të lartë, niveleve të oksidit nitrik dhe zhvillimit të kancerit. “Me këtë korrelacion të njohur tashmë, po krijohen të dhëna të reja në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit”.

“Pa këtë teknologji, ne nuk do të shihnim lidhje molekulare”, tha Chan, i cili është gjithashtu një studiues në Institutin Beckman. “Tani që e dimë se kjo po ndodh, si ta parandalojmë dhe si ta përmirësojmë situatën?” pyet ai.