‘Vetëm n’g*jë, 50 mijë lekë’/ Qendra e masazhit në Tiranë shfrytëzohet për prostitucion! Punonjësja: Jam e martuar, kam dy fëmijë!

Shumë prej qendrave të masazhit në Tiranë, duket se janë kthyer në qendra prostitucioni, duke iu referuar rasteve të bëra publike në media dhe ato të konstatuara nga policia.

Emisioni “Piranjat” në ABC News, kanë zbuluar një qendër të tillë masazhi në afërsi të sheshit “Wilson”. Madje ata kanë shkuar edhe më tej, ku një person i paraqitur si klient, ka filmuar të gjithë aktivitetin brenda kësaj qendre, që nga masazhi e deri tek marrëdhënia seksuale me njërën prej punonjëseve.

Në videon e publikuar, dëgjohet edhe punonjësja e masazhit kur klienti e pyet nëse ka shërbim tjetër të thotë: “Vetëm n’g*jë”, ndërsa më pas shihen skena të pastra erotike.

Klienti: Doja një masazh, më thanë që është këtu.

Banorët e pallatit: Është në kat të dytë (Të gjithë banorët e pallatit ishin në dijeni të qendrës së masazhit dhe dhanë të njëjtën përgjigje).

***

Klienti: Jeni hapur, doja një masazh.

Punonjësja: Të gjitha vajzat janë të lira.

Klienti: Kush të jetë, kush të dojë, njësoj e kam unë.

Punonjësja: Është me zgjedhje, duhet ta zgjedhësh. O Zhuli, Zhuli, keep your mind.

Klienti: Sa është pagesa?

Punonjësja: 40 mijë lekë. Do futesh?

Klienti: Po

Punonjësja: Do futesh, do bësh pagesën aty. Me kë do futesh.

Klienti: Po me kë të jetë nuk e kam problem unë. Unë masazh dua. Sa goca janë se dua t’i shoh të gjitha.

Punonjësja: Zgjidh njërën.

Klienti: Ja me ty.

Punonjësja: Okej shko bëj dush, kur të jesh gati eja bjeri derës.

***

Klienti: Shqiptare je ti, apo e Kosovës?

Punonjësja: E Kosovës.

Klienti: Dukesh.

Punonjësja: Kam kohë që punoj këtu. Jam e martuar këtu në Shqipëri.

Klienti: E martuar?

Punonjësja: Po.

Klienti: Po ti dukesh e re.

Punonjësja: Jo more, kam dy fëmijë.

Klienti: Po pse më the ashtu qëparë?

Punonjësja: Çfarë?

Klienti: Kur të thashë për masazh, pse u trembe.

Punonjësja: Pse u tremba? Nuk u tremba.

Klienti: Fërkon mirë?

Punonjësja: Ëhë.

***

Klienti: Vetëm masazh ka këtu?

Punonjësja: Vetëm masazh ka. Pse çfarë doje ti nga jeta.

Klienti: Nga jeta? Pse të ngopemi me pak? Si mendon ti?

Punonjësja: Do çohesh të lahesh?

Klienti: Po “happy end” ka këtu?

Punonjësja: N’goj.

Klienti: Sa është?

Punonjësja: 50 mijë lekë. Po ti ke mbaruar?

Klienti: Ska gjë, le të zgjasë pak minuta.