VIDEO/ Plagosja me sëpatë në Korçë, dyshohet se sherri lindi për një vajzë! (DETAJE)

Detaje të reja janë bërë me dije në lidhje me sulmin me sëpatë në Korçë, ku mbeti i plagosur një person, i cili fatmirësisht mendohet të jetë rrezikut për jetën.





Burimet bëjnë me dije për Gazetën Shqiptare se konflikti dyshohet që ka lindur për një femër.

Ndërkohë, mësohet se autori dhe i plagosuri janë pjesëtarë të të komunitetit egjiptian.

Më herët, Gazeta Shqiptare raportoi se një konflikt i çastit duket se për pak do të ishte shndërruar në një tragjedi mbrëmjen e kësaj të mërkure në Korçë.

Uniformat blu bëjnë me dije se në lagjen nr. 13, rruga “1 Maji” dy persona janë përfshirë në një konflikt fizik, gjatë të cilit është përdorur edhe një armë e ftohtë, specifikisht një sëpatë.

M këtë të fundit është goditur qytetari me iniciale S. D., i cili ka marrë dëmtime në gjymtyrë, dhe është transportuar më pas në spitalin e qytetit juglindor.

Njoftimi i policisë:

Korçë/Informacion paraprak

Më datë 01.06.2022, rreth orës 19:30, jemi njoftuar se në lagjen nr. 13, Korçë, rruga “1 Maji”, gjatë një konflikti, shtetasi E. B., dyshohet se ka dëmtuar me mjet të fortë në trup shtetasin S. D., rreth 46 vjeç, i cili aktualisht ndodhet në Spitalin e Korçës nën kujdesin e mjekëve.

Nga ana e Policisë janë ngritur pika kontrolli me qëllim kapjen e autorit të dyshuar E. B.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.