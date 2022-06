Aksion ‘blitz’ kundër posedimit të armëve, drogës dhe të shpallurve në kërkim, policia: Kontrollet në të gjithë qarkun e Elbasanit

Policia e Elbasanit ka ndërmarr këtë të enjte një aksion kundër personave që qarkullojnë të armatosur me armë zjarri, lëndë narkotike, janë në kërkim, mbajnë xhama të zinj të pacertifikuar apo drejtojnë automjetet në gjendje të dehur.





Me anë të një njoftimi, blutë e Elbasanit bëjnë me dije se këto kontrolle janë të befasishme dhe kanë si synim rritjen e parametrave të sigurisë për qytetarët.

Këto kontrolle do të shtrihen në të gjithë qarkun e Elbasanit, shton policia.

Njoftimi i policisë:

DVP Elbasan

Kontrolle të befasishme në Elbasan nga të gjitha strukturat e DVP-së, për rritjen e parametrave të sigurisë.

Policia e Elbasanit, Forcat e Posaçme Shqiponja, Forcat Operacionale, Policia Kriminale, Patrulla e Përgjithshme, Policia Rrugore, kontrrolle të befasishme në qytet për kapjen e personave të cilët qarkullojnë me armë zjarri, me lëndë narkotike, për kapjen e personave të shpallur në kërkim, atyre që qarkullojnë me xhama të zinjë të paçertifikuar, apo që drejtojnë mjetet nën efektin e alkoolit apo në gjendje te dehur.

Kontrollet e befasishme vijojnë në të gjithë qarkun.