Britania e Madhe do t’i japë Ukrainës sisteme raketash të afta për të goditur objektivat rreth 50 milje larg

Mbretëria e Bashkuar do të dërgojë sisteme raketash me shumë lëshime në Ukrainë për të ndihmuar në mbrojtjen kundër Rusisë, tha të mërkurën Sekretari britanik i Mbrojtjes Ben Wallace.

Britania do të dërgojë lëshuesit M270 të aftë për të goditur objektiva deri në 80 kilometra (49.7 milje) larg, duke ofruar “një nxitje të konsiderueshme në aftësinë për forcat ukrainase”, sipas një deklarate nga Ministria e Jashtme Britanike.

“Britania e Bashkuar qëndron me Ukrainën dhe ka marrë një rol udhëheqës në furnizimin e trupave të saj heroike me armët jetike që u nevojiten për të mbrojtur vendin e tyre. Ndërsa taktikat e Rusisë ndryshojnë, duhet të ndryshojë edhe mbështetja jonë për Ukrainën. Këto sisteme shumë të afta raketash me shumë lëshime do t’u mundësojnë miqve tanë ukrainas të mbrohen më mirë kundër përdorimit brutal të artilerisë me rreze të gjatë veprimi nga Rusia, të cilën forcat e Putinit e kanë përdorur pa dallim për të rrafshuar qytetet”, tha Wallace.