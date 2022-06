E-maili i dërguar nga gjimnasti para vetëvrasjes: Shkaku është një grua, ajo më shkatërroi

Në “mikroskopin” e policisë dhe autoriteteve gjyqësore është dërguar një e-mail, i cili dyshohet se është dërguar nga adresa elektronike e palestrës së George Papanoum në Selanik, pak orë para se ai t’i jepte fund jetës.

E-maili u është dërguar 24 marrësve, përfshirë edhe avokatin e të pandehurit kryesor në rastin e përdhunimit të dyshuar të 24-vjeçares Georgia. Titulli fillon me emrin e gruas që, siç pretendon vetëvrasësi, është përgjegjëse për rrënimin e tij financiar dhe kolapsin psikologjik, ndërsa i referohet qartë festës së Vitit të Ri, ku mori pjesë Georgia.

Sipas e-mail-it, “nëna (s.s. emri femër) e shtatëmbëdhjetëvjeçares (s.s. emri femër) ishte pas festës në suitën ku shkoi Georgia Bika”.

“Pak para se t’i jap fund dramës që po kaloj, e konsideroj detyrën time që të gjithë ta dinë se ky person (s.s. emri femër) më bëri që t’i jap fund jetës sime”, i referohet e-mail-it që dyshohet se është dërguar nga e-mail profesional i palestrës që mban 50-vjeçari.

Vazhdimi i tekstit është i njëjtë me përmbajtjen e postimit që gjimnasti 50-vjeçar dyshohet se ka bërë në Facebook, pak orë para se të varej, mesditën e së martës, dhe është publikuar dje nga protothema.gr. Sipas informacioneve, në këtë e-mail që po shqyrtohet nga autoritetet, kontrollohet nëse shoqërohet me video dhe foto “rozë” me përmbajtje seksuale dhe po hetohet nga Prokuroria e Krimeve Kibernetike.

Postimi i fundit i vetëvrasjes dhe qarku që “fotografi” 50-vjeçari fatkeq

Në postimin e tij të fundit, i cili u “zhduk” pak orë pasi u postua në Facebook, Georgi Papanoum mësohet se përshkruan, dukshëm i shqetësuar dhe në gjendje të keqe psikologjike, sesi gruaja që e përmend atë e ka përfituar dhe e ka shkatërruar. Ai bën edhe ankesa serioze për një qark të organizuar që është përfshirë në rastin e madh që “shpërtheu” natën e ndërrimit të viteve në Selanik dhe ende shqetëson të gjithë shoqërinë.

Fillon duke shkruar emrin e gruas dhe thotë se ajo ishte shoqja e tij e vjetër e klasës, e cila iu afrua dhe i tha se donte të ndryshonte jetën e tij dhe të bëhej e drejtë. “Doja ta ndihmoja të ikte nga kalaja – burgu i saj në Asiri dhe të gjente një rrugëdalje nga e gjithë kjo – të ndryshonte në përgjithësi… Mendova se thellë brenda saj kishte një shpirt të mirë”, shkruante George Papanoum në postimin e tij të fundit.

“Ai ka arritur të më nxjerrë shumën prej 90 mijë eurosh. Thjesht kërkoja dëshpërimisht të bisedonim, të gjeja një zgjidhje, tani i sëmurë mendor. “Më bëri të humbas të gjithë pasurinë time prej 400 mijë eurosh”, vijoi 50-vjeçari.

I zemëruar, ai më pas shkroi: “Shpresoj që këto mbeturina të mos lëndojnë një person tjetër dhe Zoti t’i japë pendim. Fatkeqësisht, unë jam ai që duhet të paguaj çmimin”.

“Një ditë para ditëlindjes sime na mbylli të gjitha kanalet e komunikimit, që atëherë hesht. Ajo deri më sot më ka marrë 90 mijë euro me djalin e saj (s.s. përmend një emër mashkulli) dhe më ka bërë të humbas të gjithë pasurinë time. Unë u thashë atyre me mesazhe se do t’i jepja fund jetës sime, asaj dhe djalit të saj që donte të jepte për të më ndihmuar mua dhe kodet e tij”(s.s. faqja e internetit përmes së cilës George Papanoum kishte investuar në aksione dhe kriptovaluta)”.

Madje, ai pohoi në postimin e tij se qarku specifik është i përfshirë në rastin e gjoja përdhunimit të Georgias, që ka pushtuar shoqërinë e Selanikut dhe të gjithë vendin që nga viti i ri. Ai ka pohuar se ka qenë i pranishëm kur gruaja specifike, të cilën 50-vjeçari u ankua se e tradhtoi, i kërkoi vajzës së saj 17-vjeçare të shkonte në festën specifike dhe i tha se çfarë të bënte familjare.

Për shkak të përmbajtjes së shënimit dhe përmasave të lajmit për vdekjen e tij, kreu i Gjykatës së Shkallës së Parë Selanik urdhëroi që pasditen e së martës, çështja të hetohej nga Departamenti i Krimeve kundër Jetës në Drejtorinë e Sigurimit të Selanikut.

Sipas të njëjtave informacione, ai do të hetohet nëse pas vetëvrasjes së tij fshihen autorë moralë, ndërsa për rrethanat e vdekjes së tij është urdhëruar hetim publik.