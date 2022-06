FOTOT/ 1200 turistë britanikë mbërrijnë në Himarë, Rama: Në ditët në vijim priten 5 mijë të tjerë!

1200 turistë britanikë kanë mbërritur mesditën e sotme në Portin e Himarës.





Lajmin e ka bërë të ditur vetë Kryeministri Rama, i cili me anë të një postimi në rrjetet sociale, ka publikuar disa foto nga mbërritja e tyre në portin e qytetit bregdetar, ndërsa bëri me dije se, në ditët në vijim, në vendin tonë pritet të mbërrijnë edhe 5 mijë turistë të tjerë, që do të vizitojnë bregdetin shqiptar.

Postimi i plotë i Kryeministrit Rama: