Nafta 248 lekë/ Adriatik Lapaj paralajmëron protesta të tjera para kryeministrisë

Me rritjen e çmimit të naftës që tani ka shkuar në 248 lekë, pakënaqësia është shtuar sërish mes qytetarëve. Në një status në rrjetet sociale, avokati dhe aktivisti Adriatik Lapaj ka paralajmëruar se do të nisë organizimin e protestave para kryeministrisë lidhur me çmimet e larta të karburanteve në vend.





Ai shkruan se ky çmim absolutisht i papërballueshëm për fuqinë tonë ekonomike duke shtuar se protestuesit do t’i ketë sërish në shesh.

“Nafta sot 248 lekë. Çmim absolutisht i papërballueshëm për fuqinë tonë ekonomike. Këto 2 muaj asnjë nga profesorët e divanit që ngrinte pretendime se si bëhen protestat nuk e ngriti zërin. As nuk belbëzoi 1 fjalë. Ata që baltë hedhin si tubacion ujërash të zeza sapo dikush guxon të ngrejë zërin kundër së keqes, kundër shtypjes. Asnjë nga ata nuk u pa shesheve apo nuk na udhëhoqi në rezistencë. Koha është treguesi më i mirë. Koha i tregon të tërë e gjithçka. Tani dy fjalë për qeverinë: Do na kesh te dera sërish” shkruan ai.