Prokurorët e SPAK tronditen nga ajo që zbulojnë në telefonin e Dumanit/ Gjendet FOTO e një zyrtari të lartë të Policisë!

Prokurorët e SPAK, në kuadër të hetimeve ndaj grupit kriminale të Talo Çelës dhe Nuredin Dumanit, kanë ‘zbërthyer’ telefonin e këtij të fundit, ku mes materialeve të zhbiruara, kanë mundur të gjejnë edhe foton e një zyrtari policie.





Megjithëse, ende nuk dihet se për çfarë qëllimi e mbante Dumani në aparatin e tij celular pamjen e zyrtarit, bëhet me dije se më herët ai kishte kërkuar edhe mbrojtje nga ana e shtetit, por që nuk e kishte përfituar për shkak se, pas analizimit të të dhënave të dhëna prej tij ka rezultuar se nuk përbënte ndonjë rrezik për të.

Duke iu referuar të dhënave të deritanishme hetimore të dala nga dosja voluminoze e SPAK, rezulton se zyrtari në fjalë i policisë u kthye në Drejtorinë e Policisë së Elbasanit rreth një vit më parë, menjëherë pas masakrës që tronditi vendin ku u vra Pjerin Xhuvani.

Ende, sipas prokurorëve, nuk dihet me saktësi nëse ky zyrtar policie ka pasur apo jo ndonjë rol në mirëfunksionimin e këtij grupi kriminal, që regjistron në CV-në e saj me dhjetëra krime. Por, nga ana tjetër, nuk hidhet poshtë as pista se, efektivi i Policisë ka qenë në listën e personave që duhej të ekzekutoheshin nga ana e grupit të Dumanit dhe të Hoxhës dhe nëse rezulton e vërtet kush ka qenë i interesuar për ‘punën’ e radhës së ‘togës së vdekjes’.

Roli i policit si pjesë e grupit kriminal dhe fshehja e ngjarjeve kriminale:

Në dosjen e SPAK, ajo që vihet re është edhe prezenca e një efektivi policie, i cili pati shërbyer më herët në qytetin e Elbasanit, i cili doli i implikuar pas dëshmive të dhëna nga Dumani dhe Hoxha, të cilët treguan se efektivi i Policisë kishte shmangur hetimet për vrasjen brutale të Emiljano Ramazanit, duke marrë informacion se arma e krimit gjendej në servisin e familjes Manhasa. Sipas të dhënave dhe dëshmive, u bë me dije se ky devijim çoi në pranga si hakmarrje babë e bir, të cilët u vunë nën akuzën e vrasjes së Ramazanit.

Në dëshminë e tij, Henrik Hoxha i tha Prokurorisë së atij iu kërkua që arma pas vrasjes së Ramazanit të hidhej në pronat e Manhasës, pasi sipas Hoxhës, dyshohej se djali i Seit Manhasës kishte bashkëpunuar për masakrën e Bradasheshit me tri viktima.

Hoxha iu tha paguesve të ‘punës’ se ai nuk mund ta linte armën e krimit në një vend tjetër e për pasojë ajo armë iu kthyer sërish Nuredin Dumanit, personit që kishte mundësuar gjetjen e materialeve për të kryer vrasjen e Emiljano Ramazanit. Për pasojë, në atë histori u përfshi edhe polici që sot rezulton i arrestuar për llogari të 23 akteve kriminale dhe në kuadër të goditjes së 8 grupeve të krimit të organizuar në vend.

SPAK zotëron edhe 3 dëshmi të tjera që përfshijnë prokurorë e deputetë:

Por, përveç dy të penduarve të drejtësisë, Nuredin Dumani dhe Henrik Hoxha, SPAK që në vitin 2020 ka mundur të sigurojë dëshmi, një nga Durrësi dhe 2 nga Elbasani për një sërë ngjarjesh që kishin në fokus vrasjet zinxhir që po tronditnin vendin.

Sipas të dhënave hetimore, bëhet me dije se në dëshmitë e Dumanit dhe të Hoxhës janë dhënë me dhjetëra emra të tjerë nga bota e krimit. Po ashtu, të gjithë me lidhje të forta në Polici, Prokurori e deri në rang deputetësh, por që Prokuroria ende nuk ka mundur të lëshojë urdhër-arreste të tjera për këto krime.