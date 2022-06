Skandali në Paris Saint-Germain/ Mbape i sugjeroi Presidentit të skuadrës që të largojë trajnerin dhe yllin brazilian Neymar

Kilian Mbape vendosi të pranojë ofertën për të rinovuar bashkëpunimin me Paris Saint-Germain deri në vitin 2025 jo vetëm për 600.000.000 eurot që do të marrë në tre vjet, por edhe sepse drejtuesit e tij i dhanë të drejtën për të ndryshuar lojtarë dhe anëtarë të stafit të trajnerëve!





Kështu në orët e fundit ka dalë “lista e zezë” e Kilian Mbape, e cila përfshin 14 emra! Mes tyre janë trajneri i skuadrës Mauricio Pochettino dhe superylli brazilian, Neymar!

Mbape nuk ka marrëdhënie të mira si me Pochettino-n ashtu edhe me Neymarin, e sidomos me shokun e skuadrës, ata thjesht flasin!

Unprecedented power for a footballer. https://t.co/dElnDHJ579 — Football España (@footballespana_) June 2, 2022

Sipas “Mundo Deportivo”, në të njëjtën listë janë: Icardi, Draxler, Kerr, Danilo, Paredes, Herrera, Kurzawa, Sarabia, Bernat, Gage, Dagba dhe Sergio Rico.

Kujtojmë se Leonardo, drejtori teknik i skuadrës franceze, tashmë i përket së shkuarës. Megjithatë, Neymar ka kontratë deri në vitin 2025 me Parisin dhe pak ditë më parë kishte shprehur dëshirën për të qëndruar në Paris edhe për sezonin e ardhshëm.

Në një intervistë për OhMyGoal, ai tha: “Për momentin nuk më kanë thënë asgjë, por nga ana ime besoj se do të qëndroj”.

Presidenti i Parisit, Nasser Al-Kalaifi, në konferencën e fundit për shtyp për prezantimin e 23-vjeçarit francez, mohoi përgjegjësitë e Mbape në çështjet e transfertave të skuadrës, duke thënë në mënyrë karakteristike: “Ai kurrë nuk e ka kërkuar një gjë të tillë gjë”. Nga ana tjetër, ai përsëriti se financat nuk ishin tema kryesore e diskutimeve të tyre: “Kemi folur shumë më pak për financat sesa për planin sportiv. Kishte grupe që mund t’i kishin dhënë më shumë para, por sinqerisht, ne folëm shumë pak për paratë dhe të drejtat për imazhin e tij.

Me atë që tha, në fakt i dha dritën jeshile për ndryshime në skuadër Mbape, thjesht nuk e pranoi!

“Doja të largohesha, por tani mjedisi ka ndryshuar dhe, më e rëndësishmja, projekti po ndryshon. “Klubi dëshiron të ndryshojë shumë në nivelin atletik, dhe ky fakt më bëri të ndjej dëshirën për të qëndruar”, kishte thënë Mbape në të njëjtën konferencë për shtyp.