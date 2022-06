“Sot shihesh dhe nesër harrohesh”/ Luana Vjollca rrëfen bullizimin nga kolegu i punës!

Luana Vjollca ka rrëfyer një tjetër histori personale në kuadër të “Thuaje”.

Në pjesën e radhës të këtij projekti të quajtur “Isha” – ajo bën thirrje për vajzat që ta duan dhe ta mbështesin njëra-tjetrën për të çuar përpara zërin dhe fuqinë tonë. Në vazhdimin e rrëfimeve, këngëtarja tregoi se si ishte paragjykuar thjesht për faktin se ishte një vajzë e bukur.

Ajo madje në lidhje me këtë zbuloi dhe një histori tjetër bullizmi në fillimet e karrierës.

“Kam një rast në fillimet e mia, atëherë kur askush nuk besonte se do të isha një moderatore e zonja, ku fjalët ishin se është një vajzë e bukur që vendoset aty për të tërhequr vëmendjen. Unë besoja te vetja ime, punoja shumë drejt asaj sepse nuk mund të bëhesh kurrë ajo që do të jesh pa punuar. E vetmja gjë është që të besosh te vetja jote, atëherë kur të tjerët nuk besojnë te ti dhe të punosh fort drejt asaj që do. Megjithatë, një koleg i imi vjen dhe më thotë ‘nuk ke pse e përsërit skenarin për shkak se je thjesht një vajzë e bukur. Tekstualisht më tha sot shihesh dhe nesër harrohesh. Më bëri që të mos e harroja kurrë si koment dhe t’i dëshmoja se nuk jam vetëm aq. Vajzat duhet ta duan njëra-tjetrën, ta mbështesin njëra-tjetrën dhe të bëhen bashkë për njëra- tjetrën. Suksesi i vetëm në jetën tënde është ttë jesh ajo që ti dëshiron dhe të punosh drejt saj”, u shpreh Luana Vjollca.