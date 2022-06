(VIDEO) Lamtumira për ish-Presidentin Nishani/ Berisha nuk arrin të përfundojë mesazhin, shpërthen në lot!

Familjarë, miq, bashkëpunëtorë dhe të afërm përcollën për në banesën e fundit ish-Presidentin Bujar Nishani, i cili ndërroi jetë disa ditë më parë në një spital në Gjermani pas problemeve të theksuara shëndetësore që i shkaktoi koronavirusi.





Fjalimi i fundit u mbajt nga ish-Kryeministri Berisha, gjatë qeverisjes së të cilit Nishani shërbeu si ministër Drejtësie dhe ministër i Brendshëm.

Duke e nisur fjalimin e tij me fjalët “I dashur Bujar!”, Berisha e cilësoi largimin e Nishanit të parakohshëm të një njeriu që ngjiti me shpejtësi shkallët e karrierës duke qenë një drejtues i spikatur dhe i ndershëm. Berisha tha se ndiheshin krenarë që kishin patur pranë një njeri, bashkëshort, demokrat dhe President si ai.

“Paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi ty! Të qoftë i lehtë dheu i tokës mëmë”, tha Berisha në fund për Nishanin, ndërsa nuk i mbajti dot lotët.

“Jemi këtu rreth teje të përcjellim me dhimbje të madhe në udhëtimin tënd të përjetshëm të parakohshëm që nis pasi ke ngjitur si rrallëkush shkallët e jetës dhe të detyrës. Megjithëse largohesh nga ne përgjithmonë, për sa kohë ne do jetojmë d mbetesh i gjallë me veprat, fisnikërinë, përkushtimin, shërbimet e çmuara ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Me ne mbetet dhe do jetojë gjithmonë Bujar Nishani, njeriu i dashur, atdhetar, shërbëtor i përkushtuar i qytetarëve, demokrat i flakët dhe guximtar, burrështetas fisnik. Sot këtu para teje ne jemi më të paktë në vete. Odeta ndihet sot më e paktë, më e trishtë se kurrë në jetën e saj për bashkëshortin fisnik që u largua para kohe. Për Ersin, Fjonën sot është dita më e dhimbshme e jetës së tyre, por ata do jenë krenarë që patën fatin të kenë një baba si ti. Për Baba Faikun sot zija është më e rëndë se toka, por ai përsëri ndihet krenar se rriti një djalë si ti që i zbardhi faqen. Për të gjithë ne të tjerët që patëm mundësi të njohim e bashkëpunojmë, do mbetesh një burim i pashtershëm frymëzimi dhe do kesh përgjithmonë mirënjohjen. Dua të shpreh mirënjohje të thellë për familjen tënde dhe për ata që bën gjithçka që ti të mos niseshe në këtë rrugë. U preh në paqe!”, u shpreh në fjalën e tij, Berisha.