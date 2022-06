VIDEO/ Rama e nis ditën me pamjet nga kantieri i rrugës Palasë-Dhërmi/ Ja në ç’fazë janë punimet!

Kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën duke publikuar pamjet nga kantieri i rrugës Palasë-Dhërmi.

Ai shkruan se aktualisht janë mbyllur punimet e fazës së gërmimit dhe të mbushjes përgjatë të këtij aksi, që në përfundim do të lidhë daljen e tunelit të Llogarasë me Dhërmiun.

Postimi i Ramës në Facebook:

“MIRËMËNGJES. Dhe me kantierin e rrugës Palasë-Dhërmi ku aktualisht janë mbyllur punimet e fazës së gërmimit dhe të mbushjes përgjatë të këtij aksi, që në përfundim do të lidhë daljen e tunelit të Llogarasë me Dhërmiun, duke reduktuar trafikun dhe zhvilluar turizmin bregdetar, ju uroj një ditë të bukur”, shkruan Rama.