Begaj flet për herë të parë pas pranimit të propozimit për të qenë kandidat për President: Do të përpiqem të jem në lartësinë e detyrës

Kryeministri Edi Rama zhvilloi mbrëmjen e kësaj të premteje një takim me kandidatin për President, General Bajram Begaj.





Gjatë bisedës së zhvilluar në Kryeministri me shefin e qeverisë, Gjeneral Begaj deklaroi se është një vlerësim shumë i madh për të të zgjidhet në krye të shtetit dhe theksoi se do të përpiqet të jetë në lartësinë e detyrës.

Në fjalën e tij kryeministri Rama u shpreh se është kënaqësi që nesër socialistët do të votojnë kandidaturën e Gjeneral Begaj për President.

Pjesë nga biseda:

Edi Rama: Në fund kemi rënë dakord që ju të jeni kandidatura e duhur për ta normalizuar dhe ricivilizuar institucionin e Presidentit të Republikës. Ju falenderoj që nuk shfaqët refuzim. Është kënaqësi që nesër ne të votojmë emrin tuaj si kandidat për President.

Bajram Begaj: Është vlersim shumë i madh të jesh President i një vendi, do të përpiqem të jem në lartësinë e detyrës për kryerjen e saj. Vi nga uishtria dhe mjekësia dhe besoj se nëse do të votohem nesër nga parlamenti do të jem i lumtur për kryerjen e detyrës.