Bien si mizat/ Ushtari i dytë në Britani që humb ndjenjat gjatë ceremonisë për jubileun e mbretëreshës

Dy ushtarëve u ka rënë të fikët teksa qëndronin në roje jashtë Katedrales së Shën Palit sot për shërbimin jubilar të Mbretëreshës.





Incidentet ndodhën pak para se Princi Charles, i cili përfaqëson zyrtarisht Mbretëreshën sot, të mbërrinte në katedrale për ceremoninë speciale për të nisur festimet e Jubileut Platinum të Madhërisë së Saj.

Ata që ishin në detyrë ruajtën profesionalizmin dhe gjakftohtësinë e tyre, ndërsa dy ushtarët u ndihmuan të ngriheshin në këmbë.

Me temperaturat rreth 20 gradë Celsius sot në Londër, duke qëndruar për orë të tëra në të nxehtin dhe uniformën e plotë ushtarake, shkaktoi ndikimin e vet në të dy rojet – të dy nga regjimente të ndryshme – të cilët u inspektuan dhe u kontrolluan.

Ushtari i parë – një anëtar i Regjimentit të RAF – u largua nga Shën Pali për t’u rikuperuar nga dy ushtarë të tjerë, ndërsa i dyti – një anëtar i artilerisë mbretërore kanadeze – vazhdoi të rrinte roje në shkallët e Katedrales.

Duka dhe Dukesha e Kembrixhit, Princi Harry dhe Meghan kanë udhëhequr mbërritjet në Katedralen e Shën Palit – pasi u bashkuan me qindra politikanë dhe personalitete në mbështetje të Mbretëreshës dhe familjes së gjerë mbretërore.

Madhëria e saj, 96 vjeçe, u tërhoq nga ceremonia e sotme për shkak të problemeve të saj të vazhdueshme të lëvizshmërisë pasi përjetoi “disa siklet” pasi mori pjesë dje në festimet e Pallatit Buckingham.

Ndërkohë, Duka i Jorkut rezultoi pozitiv me Covid-19 dhe nuk do të paraqitet sot në shërbimin e Mbretëreshës.

Andrew, 62 vjeç, mësohet se e ka parë nënën e tij Mbretëreshën në ditët e fundit, por ajo ka rezultuar negative – dhe ai nuk e ka parë atë që nga testimi pozitiv.

Mungesa e Mbretëreshës, megjithëse një lajm i trishtuar për ata që donin ta shihnin atë, u pranua gjerësisht nga ata që do të ishin brenda Katedrales për shërbimin dhe ata që u bashkuan jashtë në rrezet e diellit.

Julie Feehan, e cila punon për BT në Cardiff, tha: “Kam ardhur këtu me një grup miqsh sepse mendojmë se kjo ndoshta mund të jetë hera e fundit që ne të mund ta shohim personalisht Madhërinë e saj.

“Jam i sigurt se ajo ndihet po aq e pakënaqur sa ne që nuk mund të jetë këtu, por asnjë person nuk do ta mbajë kundër saj. Ajo ka bërë një punë të jashtëzakonshme.’

Miku i saj Alison Davies shtoi: “Ajo është 96 vjeç. Dhe ne të gjithë e kuptojmë se mund të jetë e vështirë. Por buzëqeshja e saj dje na tregoi të gjithëve se ajo na vlerëson dhe sa shumë e vlerësojmë ne.

Joseph Afrane, 58 vjeç, një roje sigurie nga Battersea, Londër, dhe e veshur me një kostum Union Jack dhe kapelë bowler, tha: “Ajo e ka mbajtur monarkinë së bashku. ‘

Z. Aftane, gjithashtu kishte veshur një jelek me fytyrën e Mbretëreshës në të, shtoi: “Sigurisht që është zhgënjyese që ajo nuk mund të jetë këtu”.

Por e kuptoj se mund të jetë paga e vështirë. Të gjithë këtu do t’i dërgojnë asaj lotët më të mëdhenj të mundshëm, shpresojmë së shpejti të shijojmë pjesën tjetër të kësaj fundjave jubilare.

Prebendari Alan Green, i cili po kryente shërbimin e falënderimeve, tha: ‘Do të ketë zhgënjim të natyrshëm që Madhëria e saj nuk mund të jetë këtu.

“Unë jam një republikan. Por unë absolutisht ndjej se duhet të festojmë Mbretëreshën për shërbimin e mrekullueshëm që i ka dhënë këtij vendi. Unë besoj se ju mund të ndani monarkinë nga mbretëresha.

“Ajo është një individ i jashtëzakonshëm që ka dhënë kaq shumë gjatë jetës së saj”.

Iain Macaulay, Lord-Toger i Ishujve Perëndimor dhe i cili u emërua nga Mbretëresha në mars, tha jashtë Katedrales: “Madhëria e saj i ka dhënë Amandës shërbim këtij vendi”.

“Është turp që ajo nuk do të jetë në gjendje të marrë pjesë në shërbim. Por ajo do të shikojë dhe do të shohë se në këtë vend ka kaq shumë vlerësim për shërbimet që i ka dhënë vendit tonë.

“Unë e kuptoj pse ajo nuk mund të jetë këtu. Ajo është 96 vjeç dhe gjërat vështirësohen qartë kur arrin në atë fazë.

Por ne nuk mund t’ju falënderojmë mjaftueshëm për 70 vitet që ajo na ka dhënë.

John Aylard, 77 vjeç, nga Kentish Town, Londër, shtoi: “Kam bërë disa dramatikë amatore dhe pavarësisht se Madhëria e Saj nuk ishte në gjendje të ishte këtu dhe të shihte vetë adhurimin që ka për të, shfaqja duhet të vazhdojë.

“Kemi qenë shumë me fat që kemi pasur 70 vite shërbim në këtë vend. Mund të vazhdojë gjatë.’