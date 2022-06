EMRAT KRYESUES/ Flamur Noka drejt zgjedhjes si Sekretar i Përgjithshëm i PD, gara e fortë për nënkryetarët

Numërimi i votave, me anë të së cilave pritet të zgjidhen drejtuesit më të lartë të kësaj force politike, si Sekretari i Përgjithshëm, Nënkryetarët dhe drejtuesit e Sekretariateve të ndryshme, po vijon në selinë e Partisë Demokratike.





Teksa janë numëruara 163 vota, Flamur Noka po shkon drejt zgjedhjes në postin e Sekretarit të Përgjithshëm të PD-së, pasi po kyeson me 124 vota, kundrejt Arben Ristanit i cili ka mbledhur deri tani 39 vota.

Ndërkohë, për postin e nënkryetarit, në avantazh është Luçiano Boçi me 95 vota, i ndjekur nga Oerd Bylykbashi me 83 vota. Në vend të tretë renditet Belind Këlliçi me 71 vota, dhe në fund e mbyll Agron Shehaj me 55 vota.