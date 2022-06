Flamur Noka zgjidhet Sekretar i Përgjithshëm i Partisë Demokratike pas numërimit të votave në Këshillin Kombëtar

Përfundon numërimi i votave të Këshillit Kombëtar për përcaktimin e posteve të nënkryetarit dhe sekretariateve. Nga rezultatet, Sekretar i Përgjithshëm i PD-së, është zgjedhur Flamur Noka me 157 vota ndërsa ka lënë pas Arben Ristanin me 54 vota.





REZULTATET DERI TANI

Teksa janë numëruara 163 vota, Flamur Noka po shkon drejt zgjedhjes në postin e Sekretarit të Përgjithshëm të PD-së, pasi po kyeson me 124 vota, kundrejt Arben Ristanit i cili ka mbledhur deri tani 39 vota.

Ndërkohë, për postin e nënkryetarit, në avantazh është Luçiano Boçi me 95 vota, i ndjekur nga Oerd Bylykbashi me 83 vota. Në vend të tretë renditet Belind Këlliçi me 71 vota, dhe në fund e mbyll Agron Shehaj me 55 vota.