FOTO/ Zgjati vetëm 20 minuta, Begaj largohet nga Kryeministria pas takimit me Ramën (DISKUTIMET)

Vetëm 20 minuta zgjati takimi i Kryeministrit Edi Rama mbrëmjen e kësaj të premteje me kandidatin e propozuar nga socialistët për President, Gjeneral Bajram Begaj.





Pas takimit, janë shkrepur edhe foto nga momenti kur Gjeneral Begaj del nga ambientet e Kryeministrisë. Gjatë bisedës së zhvilluar në Kryeministri me shefin e qeverisë, Gjeneral Begaj deklaroi se është një vlerësim shumë i madh për të të zgjidhet në krye të shtetit dhe theksoi se do të përpiqet të jetë në lartësinë e detyrës.

Kryeministri nga ana e tij u shpreh se është kënaqësi që nesër në parlament do të votojë kandidaturën e tij.

Pjesë nga biseda:

Edi Rama: Në fund kemi rënë dakord që ju jeni kandidatura e duhur për ta normalizuar dhe ricivilizuar institucionin e Presidentit të Republikës. Ju falenderoj që nuk shfaqët refuzim. Është kënaqësi që nesër ne të votojmë emrin tuaj si kandidat për President.

Bajram Begaj: Është vlerësim shumë i madh të jesh President i një vendi, do të përpiqem të jem në lartësinë e detyrës dhe kryerjen e saj. Vij nga ushtria dhe mjekësia dy profesione shumë të mira dhe besoj se nëse do të votohem nesër nga parlamenti do të je mi lumtur për kryerjen e detyrës.

Rama: Të gjithë që folën me respekt dhe bindje që ju do të mund të bëni gjënë e duhur në këtë detyrë dhe uroj që deri në fund të keni besnikërinë që ju karakterizon, për ligjin dhe atë forcë të madhe humanizmi që karakterizon FA. Këto cilësi janë të mjaftueshme. Ju do ta merrni shpejt përmasën e detyrës dhe do ta mishëroni atë simbolikë që është edhe ADN e vetë Forcave të Armatosura.

Begaj: Nderi, detyra dhe Atdheu janë motoja e punës dhe besoj që do të jem 24/7 n ë shërbim të kësaj motoje.

KUSH ËSHTË BAJRAM BEGAJ?

Gjeneralmajor Bajram Begaj ka lindur më datë 20 mars 1967, në Rrogozhinë. Në vitin 1989, gjeneralmajor Begaj ka përfunduar studimet pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë, Dega Mjekësi e Përgjithshme dhe është titulluar oficer aktiv në specialitetin “Mjekësi” në vitin 1998.

Përpara se të merrte detyrën e shefit të Shtabit të Përgjithshëm, gjeneralmajor prof. asoc. Bajram Begaj, për një periudhë tre vjeçare, ka shërbyer në detyrën e komandantit të Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes.

Gjatë karrierës së tij ushtarake, gjeneralmajor Bajram Begaj ka shërbyer në pozicione të ndryshme drejtuese në Forcat e Armatosura, si: zëvendësdrejtor i Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”; drejtor i Përgjithshëm i Spitalit Ushtarak Qendror Universitar; drejtor i Inspektoratit Shëndetësor, kryeinspektor dhe këshilltar i Inspektoratit Shëndetësor në Shtabin e Përgjithshëm të FA; shef i Njësisë Mjekësore Ushtarake dhe zëvendësdrejtor i Spitalit Universitar të Traumës, si dhe detyra të tjera në strukturat e Forcave të Armatosura.

Gjeneralmajor Begaj ka ndjekur kualifikime dhe specializime të ndryshme në fushën ushtarake dhe atë mjekësore, në institucionet arsimore brenda dhe jashtë vendit. Ai ka përfunduar Kursin e Lartë për Sigurinë dhe Mbrojtjen pranë Akademisë së Forcave të Armatosura, Shkollën e Thelluar Pasuniversitare të Mjekësisë dhe specializimin pasuniversitar në profilin Gastrohepatologji, pranë Fakultetit të Mjekësisë Tiranë.

Gjithashtu ka ndjekur kursin e menaxhimit spitalor dhe kursin e lidershipit mjekësor strategjik, në SHBA, Kursin e Lartë Ndërkombëtar të Menaxhimit të Mbrojtjes, pranë Institutit të Menaxhimit të Burimeve të Mbrojtjes në Shkollën Pasuniversitare të Marinës në SHBA, Seminarin e Lartë Ekzekutiv pranë Qendrës Marshall, Gjermani, si dhe kurse e kualifikime të tjera ushtarake.

Gjeneralmajor Bajram Begaj, ka përfunduar “Doktoratën në Fushën e Mjekësisë”, pranë Fakultetit të Mjekësisë si dhe mban titullin “Profesor i Asociuar” në Mjekësi. Njëkohësisht është vlerësuar me medalje të ndryshme për arritje gjatë karrierës se tij ushtarake. Gjeneralmajor Bajram Begaj flet rrjedhshëm gjuhën angleze. Ai është i martuar dhe ka dy fëmijë.