“Frika” nga rrjedhja e emrit të Presidentit para kohe, Rama ua “mbledh” celularët Socialistëve në mbledhjen e Kryesisë!

Mbledhja e Kryesisë së PS ku po diskutohet lista me 10 kandidatura për President për t’u përzgjedhur më pas vetëm një emër po zhvillohet pa telefona.





Telefonat i kanë lënë jashtë sallës ku po zhvillohet mbledhja që drejtohet nga kryeministri Rama.

Deri më tani kanë qarkulluar 2 emra nga 10 që janë në listën e Kryesisë së PS. Bëhet fjalë për Ardjan Dvoranin dhe Majlinda Bregun si pretendent për këtë post.

me propozimin e PS për Presidentin e ri, i cili do t’i shkojë ditën e nesërme Kuvendit për t’u votuar më tej në raundin e katërt. Bëhet e ditur se nuk pritet që të jetë një mbledhje e gjatë, nga ku do të dalë edhe emri i propozuar nga PS-ja për kreun e ri të shtetit.