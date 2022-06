Intervista prekëse e Zonjës së Parë të Ukrainës: Djali më pyet për të atin. Mos u mësoni me dhimbjen tonë!

Zonja e parë e Ukrainës Olena Zelenska ka dhënë një intervistë ekskluzive për ABC News. Bëjmë me dije se që nga fillimi i pushtimit rus, zonja e parë ukrainase ka qenë e fshehur me dy fëmijët e saj.





Një pyetje e vështirë që djali i saj 9-vjeçar vazhdon të bëjë është se kur do të përfundojë lufta dhe kur do ta takoj babain.

“Për fat të keq, nuk mendoj se asnjë ukrainas do të ishte në gjendje t’i përgjigjej kësaj pyetjeje,” i tha Zelenska bashkë-prezantueses së “Good Morning America” ??Robin Roberts në intervistën e saj të parë televizive që nga fillimi i pushtimit.

Gjatë diskutimit për konfliktin gati 100 ditësh, pasi presidenti rus Vladimir Putin filloi një “operacion special ushtarak” në Ukrainë, Zelenska tha se dhënia e territorit Rusisë nuk do ta ndalojë luftën.

“Thjesht nuk mund të pranosh … pjesë të territorit tënd. Është si të lësh një liri,” tha Zelenska, 44 vjeç.

“Edhe nëse do të konsideronim territore, agresori nuk do të ndalej me kaq. Ai do të vazhdonte presionin, do të vazhdonte të niste gjithnjë e më shumë hapa përpara, gjithnjë e më shumë sulme kundër territorit tonë.”

Djali i Zelenskës ka vazhduar të pyesë edhe për babanë e tij, presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, nga i cili ata janë ndarë që nga fillimi i luftës.

“Ne i thamë lamtumirë njëri-tjetrit që në ditën e parë. Dhe gjatë dy muajve të ardhshëm, ne patëm mundësinë të flisnim vetëm përmes telefonit,” tha Zelenska.

Ndërsa ai po përballonte stresin e luftës, ajo tha se është “krenare” që e gjithë bota ka arritur të shohë “identitetin e vërtetë” të Zelenskyt.

Të dy u takuan në universitet dhe janë të martuar prej gati 20 vitesh. Ajo tha se vendimi i Zelenskyt për të kandiduar për president të Ukrainës mes një karriere të suksesshme komediani ishte “i papritur”.

“Ka një tipar të Volodymyr-it që është shumë i rëndësishëm, atij i pëlqen të ndryshojë gjërat rreth vetes,” tha ajo.

Por si familja e tij, ajo tha se do ta mbështesë atë në çdo mënyrë që të mundet.

“Nëse një ditë ai do të thoshte: “OK, unë do të shkoj në hapësirë ??si astronaut”, atëherë, mirë, do të më duhej të fluturoja me të,” tha ajo duke qeshur.

Zelenska tha se ajo nuk ndihet aq e guximshme sa burri i saj, por si zonjë e parë, ajo ndihet e motivuar të “vazhdojë të punojë për të bërë pjesën e saj në mënyrë që t’i afrohen fitores “.

“E kuptova se duhet të jem e fortë, që duhet të jem e guximshme, që duhet ta mbështes”, tha ajo.

Zelenska ka tërhequr vëmendjen për gratë e përfshira në luftë, duke thënë në një postim në Instagram në mars se rezistenca ukrainase “ka një fytyrë veçanërisht femërore”.

“Gjithmonë kam menduar se gratë ukrainase janë më të mirat. Dhe isha vërtet krenare për mënyrën se si u sollën gratë ukrainase gjatë luftës,” tha ajo.

“Tani, unë jam krenare për faktin se e gjithë bota ka parë fytyrën e vërtetë të grave ukrainase.”

Zelenska tha se ka histori të panumërta që e kanë frymëzuar atë, megjithëse njëra, në veçanti, përfshinte një infermiere materniteti në qytetin port të rrethuar jugor të Mariupol.

“Ajo vazhdoi të punojë, me gjithë ato granatime”, tha ajo.

“Nuk kishte furnizim me ujë. Nuk kishte furnizim me energji elektrike. Dhe ajo vazhdoi të punonte derisa ai maternitet u shkatërrua plotësisht.”

Infermierja, Tatiana, ndihmoi në lindjen e 27 të porsalindurve gjatë asaj kohe, tha Zelenska.

Për të gjitha historitë e unitetit dhe heroizmit, Zelenska vuri në dukje se lufta ka qenë vdekjeprurëse për fëmijët e Ukrainës. Që nga e mërkura, 243 fëmijë janë vrarë si rezultat i konfliktit, tha ajo.

4 qershori shënon Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve të Pafajshëm Viktima të Agresionit, siç përkujtohet nga Kombet e Bashkuara.

“Fatkeqësisht, këtë vit do ta shënojmë këtë ngjarje”, tha zonja e parë.

Fëmijët gjithashtu janë traumatizuar nga lufta. Zelenska tregoi se kishte dëgjuar për dy djem që panë nënën e tyre të vrarë para syve të tyre dhe më pas iu desh ta varrosnin vetë.

“Ne duhet t’i ndihmojmë njerëzit që ta përballojnë këtë. Ne duhet t’i ndihmojmë njerëzit psikologjikisht, mendërisht, në çfarëdo mënyre të mundshme,” tha ajo.

Zelenska diskutoi “mbështetjen e madhe” që Ukraina ka ndjerë nga i gjithë globi në mes të luftës.

“Është me të vërtetë e rëndësishme, sepse ju mendoni se nuk jeni vetëm,” tha ajo.

Vizita e papritur e zonjës së parë Jill Biden në Ukrainën perëndimore muajin e kaluar ishte një tjetër shenjë “e jashtëzakonshme” mbështetjeje, tha Zelenska.

“Më në fund arrita ta shoh atë ballë për ballë dhe ishte një veprim jashtëzakonisht i guximshëm që ajo bëri”, tha Zelenska.

“Ajo erdhi në vendin që është në luftë, dhe populli i Ukrainës e vlerësoi shumë këtë.”

Këtë javë, presidenti Joe Biden njoftoi se SHBA do t’i dërgojë Ukrainës pajisje më të sofistikuara ushtarake si pjesë e një pakete ndihme sigurie prej 700 milionë dollarësh.

Lëvizja vjen pas thirrjeve nga Zelensky muajin e kaluar për sistemet e raketave me rreze të gjatë për të “lejuar mposhtjen e tiranisë”.

Zelenska tha se ata janë mirënjohës për ndihmën humanitare dhe të sigurisë që Ukraina ka marrë deri më tani dhe se ata “shpresojnë dhe presin që të vijë më shumë ndihmë”.

Ndërsa lufta vazhdon, një pyetje tjetër e vështirë që Zelenska e gjen veten të paaftë për t’iu përgjigjur është se çfarë mesazhi do t’i jepte popullit rus.

“Sa herë që ne përpiqemi t’u bëjmë atyre një pyetje ose të përcjellim ndonjë mesazh, ata priren të përgjigjen se ne kemi informacione të tjera… Ose ata mund të thonë se ne kemi pikëpamje të tjera për situatën,” tha ajo.

“Por si mund të keni ndonjë pikëpamje tjetër për ato vrasje? Për ato mizori të kryera?”

Në një mesazh drejtuar popullit amerikan, ajo iu lut atyre që “të mos mësohen me këtë luftë”.

“Përndryshe, ne po rrezikojmë një luftë të pafund dhe kjo nuk është diçka që do të donim ta kishim”, tha ajo. “Mos u mësoni me dhimbjen tonë.”