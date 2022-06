VIDEO/ Rama takon në Kryeministri kandidatin për President, pas përzgjedhjes nga Kryesia e PS

Kryeministri Edi Rama do të takojë mbrëmjen e kësaj të premteje në godinën e institucionit shtetëror që ai drejton, Shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Bajram Begaj.





Me anë të një njoftimi, u bë me dije se takimi midis kreut të shtetit dhe presidentit të ardhshëm të vendit do të mbahet në në orën 20:30.

“Në orën 20:30 Kryeministri Edi Rama takon në Kryeministri Shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Bajram Begaj, njëherësh kandidat të propozuar për President”, njofton Kryeministria.

Më herët ditën e sotme, Kryesia e Partisë Socialiste ka propozuar emrin, i cili do të marrë postin e Presidentit pas mbarimit të mandatit të kreut aktual të shtetit, Ilir Meta më 24 korrik.

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Bajram Begaj është emri i propozuar nga Partia Socialiste për të marrë postin e Presidentit të ri.

Begaj mban gradën “gjeneralmajor”, vendim të cilën e ka dekretuar Presidenti Ilir Meta në 3 korrik të vitit 2020.

Në atë kohë, Presidenti Ilir Meta, dekretoi dhënien e gradës madhore “Gjeneral Major” për Gjeneral Brigade Bajram Rushit Begaj, me detyrë “Komandant i Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes”.