Shijojeni ardhjen e Verës së shumë pritur me 12 filmat me të suksesshëm të këtij viti

Për të gjithë adhuruesit e filmave të cilët nuk preferojne ato të zakonshmet, këto 12 filma konsiderohen si më të suksesshëm, dhe do i’u mbajnë të mbërthyer pas ekranit.





Everything Everywhere All At Once.

E mahnitshme në sipërfaqe, kjo ekstravagancë krijuese nga ekipi drejtues i quajtur ‘Daniels’ (Daniel Kwan dhe Daniel Scheinert) ka një shtresë të thellë të ndjenjës familjare dhe një tërheqje emocionale të fituar mirë në fund. Michelle Yeoh është në rolin e Evelyn, një pronare lavanderie me probleme taksash, e cila hyn në një multivers të alt-Evelyns. Duke shpërthyer me ngjyra, nganjëherë filmi është një fantazmagori e identiteteve të shndërruara dhe universeve në ndryshim – në një Evelyn lan rroba, në një tjetër ajo është një yll filmi – megjithatë ai mbetet gjithmonë besnik ndaj personazheve të tij jashtëzakonisht njerëzorë. Është filmi i rrallë që mund të bëjë audiencën të qajë, dhe gjithashtu të mbledhë një ton parash, gati 60 milionë dollarë në arkat e SHBA deri më tani.

Top Gun: Maverick.

Në filmin e parë të ‘Top Gun’, i cili doli në vitin 1986, Tom Cruise luajti si Pete “Maverick” Mitchell, një pilot luftarak në Marinën e SHBA. Gjithë këto vite më vonë, Mitchell-it i jepet puna për të trajnuar një grup të ri pilotësh, duke përfshirë “Rooster” Bradshaw (Miles Teller), djalin e shokut të tij të vjetër “Goose”, i cili u vra në ‘Top Gun’. Val Kilmer është rikthyer si “Iceman” Kazansky, tani një gjeneral me katër yje, dhe Jon Hamm i bashkohet kastit si një admiral i quajtur “Cyclone”, kështu që ndoshta filmi do të shpjegojë pse pilotët e Marinës kanë të gjithë pseudonime superheronjsh… Ndoshta jo… Ajo që ne mund të presim janë shumë sekuenca fluturimi supersonike dhe Cruise në pistë me hijet e tij Aviator.

Happening.

Drama e Audrey Diwan zhvillohet në Francë në vitin 1963, por tema është aktuale. Bazuar në një kujtim të Annie Ernaux, fabula e Happening (ose L’événement në frëngjisht) sillet rreth Anne (Anamaria Vartolomei), një studente premtuese e klasës punëtore. Pasi ajo mbetet shtatzënë pas një ‘one-night stand’, ajo është e vendosur të bëjë një abort, pavarësisht se procedura ishte e jashtëligjshme në Francë. Por ajo shpejt e kupton se askush nuk do ta ndihmojë atë dhe pak njerëz do t’i qëndrojnë pranë. “Happening pasqyron vetminë e tmerrshme që mund të vijë me ndërprerjen e një shtatzënie të padëshiruar”, thotë Shirley Li në The Atlantic, duke shtuar “dhe gjykimi për një zgjedhje të tillë mund të jetë edhe më dërrmues sesa mundësia e shkeljes së një ligji”.

Turning Red.

Turning Red është filmi i parë i animuar i Pixar që drejtohet vetëm nga një grua, i pari që zhvillohet në Kanada dhe i pari që flet rreth një heroine nga një familje aziatike: heroina në fjalë është Mei Lee (Rosalie Chiang), e cila kthehet në një panda të stërmadhe të kuqe të ashpër sa herë që është e stresuar. Një tjetër gjë që e dallon Turning Red nga filmat e mëparshëm të Pixar është stili i tij vizual. Regjisorja, Domee Shi, u frymëzua nga karikaturat japoneze që ajo shikonte kur ishte në moshën e Mei në fillim të viteve 2000.

Navalny.

Nëse Rusia nuk do të kishte pushtuar kurrë Ukrainën, ky dokumentar për politikanin rus Alexei Navalny do të qëndronte ende si një udhëtim tërheqës dhe intim me një nga kritikët më të mëdhenj të Vladimir Putinit. Filmi e ndjek atë pasi u helmua nga një agjent në vitin 2020 dhe mori trajtim mjekësor në Gjermani. Vetë Navalny shpesh flet drejtpërdrejt me kamerën – mendjemprehtë dhe pa kompromis, ndërsa i kërkon regjisorit, Daniel Roher, të mos jetë i mërzitshëm. Në një episod, ai pretendon të jetë një zyrtar i qeverisë ruse dhe telefonon një operativ të vërtetë që përshkruan saktësisht se si rusët helmuan Navalny. Më vonë, kamerat e ndjekin atë në Rusi. Koha vetëm sa e ka bërë më efektiv këtë film të thellë.

Men.

Alex Garland, shkrimtari dhe regjisori i ‘Annihilation’ dhe ‘Ex Machina’, dhe skenaristi i ‘Sunshine’ dhe ’28 Days Later’, largohet nga fantashkenca dhe drejtohet në horrorin popullor. “Është tmerri i Anglisë rurale,” tha ai për ‘Empire’. “Janë disa lloje kishash, lloje të caktuara pyjesh – hijet brenda jeshiles së errët.” Jessie Buckley luan rolin e një vejushe të re që shkon me pushime në një fshat ku nuk duket të ketë asnjë grua tjetër në zonë – dhe të gjithë burrat vendas luhen nga Rory Kinnear me një shumëllojshmëri parukesh. Nga ‘Kind Hearts and Coronets’ te ‘The Nutty Professor’, kjo taktikë përdoret në komedi dhe jo në filma horror.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Mund të mos jetë ekstravaganca më e mirë e vitit me fantastiko-shkencore rreth realiteteve alternative, por Doctor Strange in the Multiverse of Madness është në mënyrë delirante argëtuese në vetvete. Më i çuditshmi dhe më i frikshmi ndër filmat e suksesshëm të Marvel-it, ai u drejtua nga Sam Raimi, i cili bëri të dyja trilogjinë e Evil Dead dhe Tobey Maguire Spider-Man, dhe ai e mbush ekranin me dashurinë e tij për komiket klasike të superheronjve dhe filmat horror. Megjithatë, filmi nuk është vetëm një festë e fantazisë pasi ka disa mendime prekëse për familjen, besimin dhe sakrificën midis zombive fluturues dhe minotaurëve me gëzof të gjelbër.

The Unbearable Weight of Massive Talent.

Ky meta-film i zgjuar, vazhdimisht argëtues është për zhanrin e “aksion-shok”. Nicolas Cage është një version imagjinar i tij, i punësuar për të marrë pjesë në festën e ditëlindjes së një njeriu që mund të jetë një boss droge (Pedro Pascal). Nick merr këshilla për karrierë nga vetja e tij më e re e epokës Wild at Heart, e quajtur Nicky. Dhe në mënyrë të pashmangshme, komploti shndërrohet në një film aksion.

Onoda: 10,000 Nights In The Jungle.

Togeri Hiroo Onoda refuzoi të besonte se Lufta e Dytë Botërore kishte përfunduar në vitin 1945 dhe vazhdoi një fushatë guerile në Filipine deri në vitin 1974. Kjo epikë mbijetese tre-orëshe, e drejtuar nga Arthur Harari, përcjell shkallën dhe çuditshmërinë befasuese të historisë, por është gjithashtu një studim dashamirës i personazheve të Onodës (të luajtur nga Yuya Endo dhe më pas, në vitet e mëvonshme, nga Kanji Tsuda). Togeri paraqitet si naiv dhe i devijuar, por jo shumë i ndryshëm nga kushdo që i përmbahet botëkuptimit të tij të deformuar, pavarësisht nga të gjitha provat për të kundërtën.

After Yang.

Kogonada është një gjeni. Ai i jep jetë të re dhe shkëlqim vizual premisës së lodhur të një inteligjence artificiale me ndjenja të Pas Yang. Colin Farrell po prek si një baba që përpiqet të riparojë robotin e dashur të inteligjencës artificiale të vajzës së tij të vogël, Yang, i luajtur nga Justin H Min me shkëlqimin e pagabueshëm të një shpirti njerëzor. I filmuar në një stil që është i qetë dhe i bukur, i mbushur me dritë të artë dhe i vendosur në një të ardhme të afërt të përjetshme, ky film transcendent është mahnitës.

True Things.

Filmi i parë i Harry Wootliff, ‘Only You’, ishte një skenar romantik-komedi në një mjedis të botës reale ku përfundimet e lumtura ishin të vështira për t’u arritur. Vazhdimi i saj, i përshtatur nga një roman i Deborah Kay Davies, ka një ekuilibër të ngjashëm të pasionit të ndezur dhe realitetit bashkëkohor të pangopur. Ruth Wilson luan rolin e një nëpunëse zyre të mërzitur, e cila tërhiqet nga jeta e saj e përditshme nga një kancelar joshës i luajtur nga Tom Burke. True Things është një koment mendjemprehtë dhe sensual i gënjeshtrave që i themi vetes për njerëzit që mendojmë se i duam.