Zgjedhja e presidentit të ri, Vasili: Presidentin e di vetëm Rama dhe Balla! Zgjedhje për të vënë kujën

Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili ka reaguar mbi procesin e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit.





Përmes një statusi në rrjetin social në Facebook, Vasili shkruan se mënyra se si po zhvillohet procesi tregon se çfarë niveli do të jetë zgjedhja e kreut të ri të shtetit.

Sipas tij, deputetët që do të votojnë presidentin e ri janë një tufë e atillë që i tall Rama dhe Balla.

Reagimi i plotë i Vasilit:

Presidenti i Rames….edhe i Balles

Hajde ç’vete hajde!

Se kush do te jete Presidenti e di vetem Rama dhe Balla.

Merre me mënd se ç’palo zgjedhje do te jete, per te vënë kujen.

Se mos harroni edhe karagjozet e rilindjes qe mbushnin zarfat me kantidate.

Nje tufe me deputete te mbaruar, qe i tall per qejf Rama dhe Balla.

Ku u katandis Shqiperia, qe ka mbetur ne dore te ketyre sharlataneve.