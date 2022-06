Efektet e udhëtimit në hapësirë/ Astronautët humbin aftësinë për të dalluar emocione pozitive

Astronautët kanë udhëtuar në hapësirë për 61 vjet për të zhbllokuar potencialin njerëzor për eksplorim.

Por liria e ofruar nga mungesa e gravitetit paraqet gjithashtu një numër kufizimesh kur bëhet fjalë për trupin dhe mendjen e njeriut.





Udhëtimet e shkurtra në hapësirë nga misionet e hershme Mercury dhe Apollo janë shndërruar në qëndrime prej gjashtë muajsh ose më gjatë në bordin e Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës. Laboratori lundrues ka shërbyer si një sfond ideal për shkencëtarët që përpiqen të kuptojnë se çfarë ndodh me të vërtetë me çdo aspekt të trupit të njeriut në mjedisin hapësinor — rrezatimi, mungesa e gravitetit dhe të gjitha.

Shumë nga këto efekte janë dokumentuar mirë me kalimin e kohës, veçanërisht gjatë Studimit të Binjakëve 2019 që krahasoi ndryshimet që Scott Kelly përjetoi pas një viti në hapësirë me ato të vëllait të tij binjak, Mark, i cili mbeti në Tokë.

Christopher Mason i Weill Cornell Medicine bashkëpunoi me NASA-n në këtë hulumtim dhe bashkë me Scott Kelly, ata folën për rezultatet në konferencën Life Vet 2022, një event në partneritet me CNN.

“Cila ishte gjëja që ju ka munguar më shumë nga Toka kur ishit larg për një vit?” Mason e pyeti Kellin.

“Moti, sigurisht. Shiu, dielli, era,” tha Kelly. “Dhe pastaj më mungojnë njerëzit … që janë të rëndësishëm për ju, familjen, miqtë.”

Ndërsa NASA planifikon të kthejë njerëzit në Hënë dhe përfundimisht të ulet në Mars përmes programit Artemis, ka një interes të shtuar për të kuptuar se çfarë efektesh mund të sjellë udhëtimi afatgjatë në hapësirën e thellë.

Një pyetje e madhe që disa shkencëtarë kanë bërë është, nëse njerëzit janë të përgatitur mendërisht dhe emocionalisht për një kërcim kaq të madh. Me pak fjalë: si do ta menaxhojnë jetën e re?

Hulumtimi zbulues

Një studim i vitit 2021 u kishte bërë pjesëmarrësve të jetonin për gati dy muaj në mungesë graviteti të simuluar duke pushuar në një shtrat të posaçëm me kokat e tyre të anuar poshtë në një kënd 6 gradë. Pjerrësia krijon një zhvendosje të lëngjeve trupore drejt kokës që astronautët të përjetojnë mungesën e gravitetit.

Pjesëmarrësve iu kërkua rregullisht të plotësonin teste njohëse të krijuara për astronautët, në lidhje me kujtesën, marrjen e rrezikut, njohjen e emocioneve dhe orientimin hapësinor.

Studiuesit donin të testonin nëse përjetimi i gravitetit artificial për 30 minuta në ditë, ose të gjitha menjëherë ose në periudha pesëminutëshe, mund të parandalonte efektet negative. Ndërsa pjesëmarrësit e studimit përjetuan një rënie fillestare njohëse në testet e tyre, ajo u zbut dhe nuk vazhdoi për të gjithë 60 ditët.

Por shpejtësia me të cilën ata njohën emocionet u përkeqësua në përgjithësi. Gjatë testeve, ata kishin më shumë gjasa të shihnin shprehjet e fytyrës si të zemëruara, sesa të lumtura apo neutrale.

“Astronautët në misione të gjata hapësinore, si shumë pjesëmarrësit tanë të kërkimit, do të kalojnë kohëzgjatje të gjata në mikrogravitet, të kufizuar në një hapësirë të vogël me pak astronautë të tjerë,” tha autori i studimit Mathias Basner, profesor në Departamentin e Psikiatrisë në Universitetin e Pensilvanisë Perelman. Shkolla e Mjekësisë.

“Aftësia e astronautëve për të “lexuar” saktë shprehjet emocionale të njëri-tjetrit do të jetë e një rëndësie të madhe për punën efektive në grup dhe suksesin e misionit. Gjetjet tona sugjerojnë se aftësia e tyre për ta bërë këtë mund të dëmtohet me kalimin e kohës.”

Në studim, ishte e paqartë nëse ky dëmtim ishte për shkak të mungesës së simuluar të gravitetit ose izolimit që pjesëmarrësit përjetuan për 60 ditë.

Një studim i veçantë i vitit 2021, i botuar në Acta Astronautica, zhvilloi një listë kontrolli të shëndetit mendor bazuar në elementët stresues, me të cilët përballen astronautët – të cilat ndahen gjithashtu nga ata që kalojnë muaj në stacione kërkimore në Antarktidë.

Këto dy mjedise ekstreme — hapësira dhe skaji i botës — krijojnë mungesë privatësie, ndryshim të cikleve të dritës dhe errësirës, mbyllje, izolim, monotoni dhe një ndarje të zgjatur nga familja dhe miqtë.

Profesorja e psikologjisë në Universitetin e Houston, Candice Alfano dhe ekipi i saj hartuan listën e kontrollit si një metodë vetë-raportimi për të gjurmuar këto ndryshime të shëndetit mendor. Ndryshimi më i madh që njerëzit në dy stacionet e Antarktidës raportuan ishte një rënie e emocioneve pozitive nga fillimi deri në fund të qëndrimit të tyre nëntë-mujor, pa efekt “kthimi” edhe kur përgatiteshin të ktheheshin në shtëpi.

Pjesëmarrësit përdorën gjithashtu më pak strategji efektive për të nxitur emocionet pozitive.

“Ndërhyrjet dhe kundërmasat që synojnë rritjen e emocioneve pozitive mund të jenë, pra, kritike në reduktimin e rrezikut psikologjik në mjedise ekstreme,” tha Alfano.

Mbrojtja e eksploruesve larg shtëpisë

Ndihma e astronautëve që të ruajnë mprehtësinë dhe mirëqenien e tyre mendore ndërsa shkojnë larg shtëpisë është një qëllim kryesor i Programit të Kërkimit Njerëzor të NASA-s. Në të kaluarën, programi ka zhvilluar kundërmasa për të ndihmuar astronautët të luftojnë humbjen e muskujve dhe kockave, të tilla si stërvitjet e përditshme në stacionin hapësinor.

Studiuesit po hetojnë në mënyrë aktive idenë sesi puna kuptimplote mund të bashkojë ekuipazhet e misionit. Kur astronautët punojnë si ekip, qoftë në banjë./CNN