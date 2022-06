Deputeti socialist Erion Braçe është në një konfrontim publik me tregtarët e naftës dhe me qeverinë për çmimin e karburanteve në vend.





Akuzat e tij për manipulim dhe përfitim të padrejtë nga tregtarët kanë hasur në përgënjeshtrimin e shoqatës së hidrokarbureve, sipas së cilës Braçe kishte llogaritur keq çmimin e karburanteve për një fuçi në bursat ndërkombëtare.

Por Braçe ka marrë një shembull tjetër për të treguar se çmimi i fiksuar nga Bordi i Transparencës është abuzim. Ai ka nxjerrë në foto karburante që e kanë çmimin më të ulët se ai i fiksuar nga qeveria. “A gënjen Erion Braçe edhe sot?” ishte pyetja e deputetit që merr përgjigje në statusin më poshtë:

CMIMI I NAFTES EDHE SOT!

PIKAT E BARDHA E RRJETET E VOGLA TE SHITJES ME PAKICE JANE POSHTE CMIMIT TE FIKSUAR 248 LEKE!

SJELLJE E LIGJSHME, KONKURRUESE DHE E QENDRUESHME PREJ DISA JAVESH!

Cmimi i Fiksuar nuk eshte me HUMBJE!

HUMBJE e madhe per ta do te jete-ishte, te rrinin tek CMIMI I FIKSUAR, njesoj si te medhenjte me shtrirje te madhe ne territor!

A ka kjo sjellje baze ekonomike?

Une them PO!

Shpenzimet me te vogla e nje norme fitimi konkurruese e mbeshtet kete sjellje!

Tani te rendesishme jane dy gjera;

E PARA, TE MBROHET KONKURRENCA!

E DYTA, TE THELLOHET KONTROLLI I CILESISE SE NAFTES-SIPAS STANDARDIT, NE RRJETET E MEDHA-KU KA DY CMIME REFERUAR NE DY CILESI DHE TEK PIKAT E BARDHA DOEMOS!

Thelbi eshte interesi publik!

Cilesia po aq sa konkurrenca eshte interes publik!