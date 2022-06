“Ilir Meta nuk është dashamirës ndaj kësaj mazhorance!”- Presidenti i ri, Majko-Bylykbashit: Bajram Begaj i ka kaluar të gjitha filtrat

Deputeti i Partisë Socialiste, Pandeli Majko ka sqaruar kolegun e tij demokrat, Oerd Bylykbashi, i cili është kundër kandidaturës së Bajram Begajt për President.





Sipas Majkos, Begaj i ka kaluar të gjitha filtrat, madje mori edhe dekretin e Presidentit për të liruar nga detyra, duke i kujtuar opozitës së Presidenti nuk është një dashamirës i kësaj mazhorancë.

Majko: Zoti Bylykbashi, së pari më lejoni t,ju falënderoj që keni ardhur

Së dyti po flasim jo për një kandidaturë anonime, që me të drejtë sic thatë ju duhet një dosje e plotë. Ju siguroj se për të qenë Shefi i Shtabit të FA duhet të kalosh disa filtra që edhe vetë presidenti nuk i kalon.

Ai që vendoset shefi i Shtabit ka një investigim të mirëkuptuar nga partneret. Që do të thotë se mbi figurën e Begajt janë shumë të njohura ato që për dikë tjetër ishin të panjohura. Do kërkojë mirëkuptimin tuaj, sepse kemi të bëjmë me një figurë që ka kaluar të gjitha filtrat e nevojshëm

Ju siguroj që Presidenti aktual nuk është dashamirë i mazhorancës. Marrë parasysh të gjitha këto kemi të bëjmë me një kandidat që duhet të largojë dyshimet për të kaluarën e tij. Ne nuk po çojmë shefin e shtabit në zyrën e Presidentit. Ne po çojmë individin që ka qenë shefi i shtabit pas dekretit të nxjerrë nga Presidentit.