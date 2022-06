Kombinimet e ushqimeve më të mira për një trup të shëndetshëm

Çdo ditë mundohemi të ushqehemi shëndetshëm dhe të zgjedhim ushqimet të cilat përveç shijes së mirë kanë dhe vlera ushqyese për organizmin tonë.





Në listën më poshtë ju njohim me ushqimet më të shëndetshme që mund të konsumoni në një vakt.

Por jo vetëm kaq, ne ju sjellim kombinimet më të shijshme të cilat jo vetëm që janë të ushqyeshme por janë dhe të shëndetshme.

Mollë dhe çokollatë e zezë

Ky kombinim nuk mund të quhet tradicional, por duhet ta provoni! Enzima catechin e gjendur në mollë dhe antioksidanti quercetin i gjendur në çokollatën e zezë janë një mrekulli në rritjen e imunitetit, stimulojnë aktivitetin e zemrës, përmirësojnë shëndetin e enëve të gjakut, zvogëlojnë rrezikun e kancerit etj.

Tërshërë me lëng të freskët portokalli

Të dyja sëbashku përmirësojnë sistemin e tretjes dhe pastrojnë trupin nga mbeturinat dhe toksinat.

Majdanoz dhe limon

Majdanozi shkon shkëlqyeshëm me agrume. Hekuri i gjendur në perime përmirëson absorbimin e vitaminës C në gjak. Kjo vitaminë është e rëndësishme dhe përgjegjëse për forcimin e sistemit imunitar dhe rritjen e metabolizmit.

Perime dhe kos

Kosi është i pasur me kalcium, element i cili përmirëson funksionet e stomakut dhe normalizon mikroflorën e zorrëve. Kombinoni kos me perime të tilla si karrota ose selino, të cilat janë të pasura me fibra dhe ju ndihmojnë të përthithni kalciumn në trup.

Avokado dhe spinaq

Mund të jetë kombinimi më i dashur i dietologëve. Spinaqi përmban vitaminë A dhe luteinë, por këto elementë do të kenë efekte më të rëndësishme nëse kombinohen me yndyrna të shëndetshme si avokado. Të dy këto përbërës përmirësojnë ndjeshëm sistemin tretës.

Çaj jeshil dhe limon

Çaji jeshil nëse kombinohet me limon, forcon sistemin imunitar, rrit energjinë dhe ju ndihmon të bini në peshë.