VIDEO/ “Klasikja” europiane nuk sjell fitues, Italia dhe Gjermania ndahen në barazim në Bolonja

Italia dhe Gjermania ndan pikët në sfidën e Ligës së Kombeve, e vlefshme për Ligën A, në Grupin 3, ku barazuan me shfiart 1-1.





Sfida provoi disa raste por jo shumë emocione, me golat që erdhën vetëm në pjesën e dytë, në harkun e tre minutave.

Kështu të dyja ekipet ndodhen pas Hungarisë së vendit të parë, ndërsa në vendin e fundit në grup renditet Anglia.

Në sfidat e tjera të mbrëmjes, Mali i Zi mundi Rumaninë me shifrat 2-0 e vlefshme për Ligën B, Grupi 3, ndërsa në Ligën C, Grupi 1, Turqia fitoi me poker përballë Ishujve Faroe.

REZULTATET:

LIGA A – GRUPI 3

ITALI 1–1 GJERMANI

Pelegrini 70′ / Kimish 73′

LIGA B – GRUPI 3

MALI I ZI 2–0 RUMANI

Mugosa 66′, Vukeviç 87′

LIGA C – GRUPI 1

TURQI 3–0 ISHUJT FAROE

Ynder 37′, Dervisoglu 47′, Dursun 82′, Demrial 85′

NGJARJET E RËNDËSISHME:

90+5′ Mbyllet sfida!

73’ GOOOL GJERMANIA 1-1/ Kimish përfiton nga një top i lënë në zonë dhe çon topin drejt rrjetës me një gjuajtje. (VIDEO)

70’ GOOOL ITALIA 1-0/ Lorenco Pelegrini merr një top të bukur brenda zonës dhe me portën e boshatisur shtyn sferën drejt rrjetës. (VIDEO)

46′ Fillon pjesa e dytë!

45′ Mbyllet pjesa e parë!

38’ Serge Gnabri e gjen veten të lirë brenda zonës, por tentativa e tij shkon mbi kuadrat. (VIDEO)

34’ Skamaka lëshon një gjuajtje të lehtë nga distanca, por shtylla ishte ajo që shpëtoi gjermanët. (VIDEO)

14’ Gnabri lëviz bukur në zonë dhe lëshon një gjuajtje me të djathtën, por Donaruma tregohet i vëmendshëm dhe i mohon golin gjermanëve. (VIDEO)

1′ Starton sfida!

FORMACIONET ZYRTARE:

LIGA A – GRUPI 3

ITALI – GJERMANI

LIGA B – GRUPI 3

MALI I ZI – RUMANI

LIGA C – GRUPI 1

TURQI – ISHUJT FAROE

