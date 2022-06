Votimi i Bajram Begajt për president, deputetja e PD: Rama do zyrtarizojë në mënyrë të njeanshme emërimin!

Deputetja e Grupit të Enkelejd Alibeajt, Orjola Pampuri ka reaguar në lidhje me kandidaturën për president, që do të votohet në Parlament, duke akuzuar se Edi Rama do të zyrtarizojë sot në mënyrë të njëanshme emrin e Kreut të Shtetit.





Me anë të një deklarate në rrjetet sociale, Pampuri ka ironizuar edhe deputetët e “Rithemelimit”, të cilët kanë deklaruar se do të marrin pjesë në seancë dhe do votojnë kundër.

“Legjitimimi i këtij procesi të njëanshëm dhe fshehja pas artificave procedurale, gjoja me votë kundër sepse është ushtarak, është shërbimi më i mirë për ti dhënë tiparet e normalitetit demokratik regjimit të Edi Ramës”, shkruan Pampuri.

Pampuri thekson se Bajram Begaj nuk mund të kundërshtohet se është ushtarak, por se sipas saj është zgjedhje personale e Edi Ramës, në bashkëpunim me mafian e pronave shtetërore.

“Tentuam të ndërtonim një proces që i jepte Shqiperisë një President që përfaqëson unitetin e popullit. Edi Rama nuk donte një proces gjithëpërfshirës, u tërhoq nga marrëveshja me opozitën dhe provoi para shqiptarëve që përbetimi se ishte i gatshëm për President konsensual ishte një mashtrim publik.”

Reagimi i Pampurit

Edi Rama do zyrtarizojë sot në mënyrë të njeanshme emërimin e Presidentit të Republikës, që nxori dje nga xhepi, pa asnjë proces gjithëpërfshirës dhe transparent. Propozimi i kandidatit për President nga nongratat e Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, të damkosur nga SHBA se kanë vjedhur vota në bashkëpunim me krimin e organizuar, është prova e qartë e mungesës së legjitimitetit të PS për të zgjedhur njëanshmërisht Presidentin e Republikës.

