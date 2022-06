“Harrojeni! Mbajeni lugën në brez”- Gazetari publikon mesazhet dhe sulmon Evi Kokalarin: Turp i madh nëse Belind Këlliçi…!

Gazetari Mentor Kikia ka reaguar në lidhje me zgjedhjet e organizuara nga Komisioni i Rithemelimit për postet e larta drejtuese në PD.

Përmes një postimi në Facebook, Kikia shkruan se nëse Belind Këlliçi nuk është zgjedhur në postin e nënkryetarit për shkak të lobimit të Evi Kokalarit, atëherë ky është një turp i madh për demokratët.

Në mbështetje të hipotezës së tij, gazetari ka shpërndarë disa foto të mesazheve që i janë dërguar anëtarëve të Këshillit Kombëtar, nga Evi Kokalari ku i kërkohet të mos votohet kandidati Këlliçi.

Kikia shton se me metoda të tilla demokratët nuk mund të mobilizojnë qytetarët për të rrëzuar socialistët nga pushteti.

POSTIMI I PLOTË

Nese Belind Kelliçi nuk arriti qe te futet ne forumet drejtuese te PD-se se re te Berishes, sepse keshtu ka “urdheruar” apo lobuar Evi Kokalari, ky eshte nje turp i madh demokratet. Kjo grua, qe ka deklaruar nja 7 here se e ka mbaruar misionin e saj ne Shqiperi “ me rikthimin e demokracise”, dhe do te rikthehet ne Amerike te riktheje edhe Trampin ne Shtepine e Bardhe, shkruan sikur te jete kryetarja hije e kesaj PD-se re. Une nuk besoj se opoziten ne Shqiperi do te beje nje grua si kjo, as 100 si kjo, por nese demokratet nuk e votuan Belind Kellicin sepse ua ka kerkuar kjo, atehere duhet bere gjithecka qe kjo gjysme PD-je te mos shkoje asnje hap me tutje nga ketu ku eshte. PD-ja qe po vjen me premtine ringritjeje, rithemelimi, rigjallerimi etj etj, nuk gjen force te mbeshtese njerez te rinj, per te shpresuar per vizione te rej, energji te reja… Po pse more derdimene me Berishen dhe Kokalarin mendoni ju se do te mobilizoni shqiptaret per te rrezuar socialistet nga pushteti? Nese shkoni me mendjen se Rama eshte kaq shume i korruptuar seqe shqiptaret do ua japin juve voten, thjeshte per ta larguar ate nga pushteti, harronjeni, mbajeni lugen ne brez.